BBB 25: Daniele Hypolito, João Pedro e Maike estão no 13º Paredão

Com o top 10 formado, o 13º Paredão do BBB 25 (Globo) foi montado na noite de sexta-feira. Daniele Hypolito, João Pedro e Maike estão na berlinda e o mais votado será eliminado no próximo domingo.

Como o Paredão foi formado

João Gabriel, o Anjo da semana, ganhou imunidade e não ficou disponível para votos.

Vitória, a Líder da semana, indicou João Pedro. A atriz começou lembrando que da última vez na liderança ela escolheu não indicar o gêmeo. "Hoje o jogo é diferente".

João Pedro me colocou no Monstro com justificativas que não concordei. Eu vou, eu questiono, eu pergunto. Vitória Strada

Joselma e Maike tiveram que escolher em consenso um nome para a berlinda. Daniele Hypolito foi a escolha da dupla: "É um peso enorme para Delma", confessou Maike.

Quem votou em quem no confessionário

Vinícius votou em Maike.

Renata votou em Joselma.

Joselma votou em Maike.

Daniele Hypolito votou em Maike.

Maike votou em Guilherme.

João Gabriel votou em Guilherme.

Diego Hypolito votou em Maike.

Guilherme votou em Maike.

João Pedro votou em Guilherme.

Com 5 votos, Maike foi o mais votado da casa e está no Paredão.