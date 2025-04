Espírito Santo vence Miss Supranational Brasil 2025; veja como foi a final

A capixaba Eduarda Braum, 23, ganhou o Miss Supranational Brasil 2025. Evento aconteceu na noite desta sexta-feira (4) no Hotel Sibara, em Balneário Camboriú (SC). Ela vai em busca do título inédito do Brasil no Miss Supranational 2025 no final de junho, na Polônia.

Em segundo lugar ficou a Miss Supranational Guanabara, Maria Gasparotto, e em terceiro a Miss Supranational Pará, Cassia Adriane. Fecharam o Top 6: Pernambuco (4º lugar), Rio de Janeiro (5º lugar) e Paraná (6º lugar).

Com a minha formação de Letras-Português/Inglês e Pedagogia, sempre tive a educação como algo transformador na minha vida, porque ela transforma a nossa realidade. Com a minha formação, inspiro jovens através do meu projeto 'Protagonistas do Amanhã', a pensarem em seus projetos de vida e a pensarem em seus objetivos de vida. Através do projeto e como comunicadora, consigo influenciar esse jovens sobre a importância da educação na vida de cada um deles. Eduarda Braum ao responder a primeira pergunta da final

As últimas misses me inspiraram muito. Aprendi com elas que com muita força e dedicação, podemos ir além das fronteiras. Ser Miss Supranational é justamente isso, com coragem e determinação, você ir em busca dos seus objetivos. Na minha trajetória multi facetada como professora, comunicadora e vendedora, desenvolvi habilidades como comunicação e empatia que me fizeram estar pronta para aqui encarar esse desafio. Acredito profundamente que estou pronta para representar o Brasil e trazer a primeira coroa de Miss Supranational ao nosso país. Eduarda Braum ao responder a segunda pergunta da final

A Miss Guanabara, Maria Gasparotto, enxuga lágrimas da capixaba Eduarda Braum antes do anúncio da vencedora do Miss Supranational Brasil 2025 Imagem: Reprodução/YouTube/TV Concurso Nacional de Beleza

Como foi a final

Programado para iniciar às 20h, o concurso iniciou a transmissão cerca de 40 minutos atrasado. Com as candidatas dançando Dua Lipa na abertura, o concurso logo foi para o intervalo. No segundo bloco, as notas de todas candidatas em traje moda praia foram exibidas para o público e os jurados apresentados. Todas candidatas também desfilaram e foi revelado o Top 18.

Formaram o Top 18 as misses dos seguintes estados: Espírito Santo (vaga de melhor em traje de banho), Paraná CNB, Bahia, São Paulo, Guanabara, Alagoas, Goiás, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Pará, Grande Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Paraná, Sudoeste Baiano, Minas Gerais, Ceará, Pernambuco e Santa Catarina.

No terceiro bloco, as primeiras semifinalistas desfilaram em traje de gala. Também foi anunciado o Top 12 de semifinalistas: Rio de Janeiro (Miss Estilo Luiza Sobrera, marca patrocinadora), Mato Grosso do Sul, Grande BH, Sudoeste Baiano, Pernambuco, Pará, Ceará, Guanabara, Espírito Santo, Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná.

Já no quarto bloco, Guanabara, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul foram anunciadas as finalistas da etapa From The Ground Up ("começando do zero e crescendo"), que consistia na criação de algum projeto do zero. Mato Grosso do Sul foi a vencedora da etapa.

No quinto bloco, as candidatas desfilaram novamente com vestido de gala. No bloco seguinte, as finalistas do Top 6 foram anunciadas: Paraná (vencedora do voto popular), Espírito Santo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Guanabara e Pará. Todas responderam perguntas e desfilaram pela última vez na noite.

A Miss Supranational Santa Catarina, Larissa Círico, foi escolhida pelas colegas a Miss Simpatia. A Miss Cordialidade foi a Miss Supranational Gunabara, Maria Gasparotto.

Prêmios prévios foram sido anunciados antes da final. Ganharam o desafio M'lev: Paraná, Pernambuco e Rio de Janeiro. A melhor "capa de revista" foi a Miss Pernambuco, Lorena Ohana. O melhor vídeo de apresentação ficou com a Miss Sudoeste Baiano, Milla Fernandes. O melhor fashion filme foi da Miss Espírito Santo, Eduarda Braum. E a melhor entrevista ficou com a Miss Guanabara, Maria Gasparotto.

O Miss Supranational é um dos principais concursos de beleza internacionais do mundo, apesar de jovem. Sediado na Polônia, ele já teve 15 edições desde 2009. A 15ª, ano passado, teve 68 candidatas e a brasileira Isadora Murta ficou em 4º lugar.

Concorreram

Região Centro-Oeste: Miss Distrito Federal - Sophie Rayane, Miss Goiás - Daiane França, Miss Mato Grosso - Amanda Beatriz, Miss Mato Grosso do Sul - Larissa Costa;

Região Norte: Miss Amazonas - Luanne Jakeline, Miss Pará - Cassia Adriane;

Região Nordeste: Miss Alagoas - Jéssica Bruxelas, Miss Bahia - Caroline Muniz, Miss Ceará - Amanda Lima, Miss Paraíba - Gabriela Satel, Miss Pernambuco - Lorena Ohana, Miss Sudoeste Baiano - Milla Fernandes;

Região Sudeste: Miss Baixa Mogiana - Mariana Lauri, Miss Espírito Santo - Eduarda Braum, Miss Grande Belo Horizonte - Lidiane Barboza, Miss Grande São Paulo - Bruna Escobar, Miss Guanabara - Maria Gasparotto, Miss Ilhas de Ipanema - Pamela Torres, Miss Minas Gerais - Maíra Gabrielle, Miss Rio de Janeiro - Maiara Porto, Miss São Paulo - Duda Marsala;

Região Sul: Miss Paraná - Maressa M. Sales Vieira, Miss Paraná CNB - Aline Biolchi, Miss Rio Grande do Sul - Alessandra Aparecida, Miss Santa Catarina - Larissa Círico.