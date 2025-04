Quem é Eduarda Braum, capixaba que venceu o Miss Supranational Brasil 2025?

A capixaba Eduarda Braum foi coroada Miss Supranational Brasil 2025 e representará o país no concurso internacional no final de junho, na Polônia.

As últimas misses [brasileiras] me inspiraram muito. Aprendi com elas que com muita força e dedicação, podemos ir além das fronteiras. Ser Miss Supranational é justamente isso, com coragem e determinação, você ir em busca dos seus objetivos. Na minha trajetória multi facetada como professora, comunicadora e vendedora, desenvolvi habilidades como comunicação e empatia que me fizeram estar pronta para aqui encarar esse desafio. Acredito profundamente que estou pronta para representar o Brasil e trazer a primeira coroa de Miss Supranational ao nosso país. Eduarda Braum ao responder a segunda pergunta da final do concurso

Quem é Eduarda Braum?

Eduarda Braum é uma jovem capixaba de 23 anos nascida e criada na cidade de Afonso Cláudio (ES). Ela é formada em Letras e Pedagogia e sua formação ajudou na construção de seu projeto social para o concurso.

Vinda de uma família de agricultores, Eduarda começou a trabalhar aos 18 anos como vencedora em sua cidade: "Foi lá que eu aprendi muito sobre comunicação, cordialidade e escuta. Enquanto trabalhava, eu me formei em Letras-Português/Inglês e Pedagogia", diz em vídeo de apresentação.

O título de Miss Supranational Brasil 2025 não foi o primeiro da jovem. Ela já havia disputado o Miss Universo Brasil 2021 como Miss Espírito Santo, e ficou no Top 10 de semifinalistas.

Ponta-pé nos concursos a levou para outras carreiras: influenciadora digital e apresentadora.

Como Miss Supranational Espírito Santo, estou pronta para levar o orgulho de ser capixaba para o mundo. Eduarda Braum, Miss Supranational Brasil 2025 quando era candidata estadual

Eduarda é a idealizadora do projeto "Protagonistas do Amanhã", onde dá palestras e visitas em escolas públicas no Espírito Santo. Em vídeo sobre o projeto, a miss diz que pela troca com professores, são construídos momentos de aprendizados: "Compartilho minha trajetória de vida e formação de professora para motivá-los a acreditar no próprio potencial, mostrando que o lugar onde vieram não limitam onde podem chegar".

Ela falou do projeto em resposta final que garantiu vitória: "Com a minha formação, inspiro jovens através do meu projeto 'Protagonistas do Amanhã', a pensarem em seus projetos de vida e a pensarem em seus objetivos de vida. Através do projeto e como comunicadora, consigo influenciar esse jovens sobre a importância da educação na vida de cada um deles".