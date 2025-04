Aguinaldo Silva surpreende ao divulgar perfil de criador de conteúdo adulto

Aguinaldo Silva, 81, surpreendeu os seguidores ao divulgar o perfil do criador de conteúdo adulto brasileiro Jocemar Beloto, conhecido como "Sr. Beloto".

O que aconteceu

Aguinaldo divulgou a foto de Beloto em seu perfil no Instagram e foi só elogios ao paranaense, que ele disse ser um "produto nacional". "Diretamente das rumorosas cachoeiras do Paraná, atendendo a pedidos, com vocês o Sr, Beloto", escreveu o novelista.

Beloto agradeceu Aguinaldo pelo carinho. "Olha eu aí, obrigado", disse ele nos comentários.

Jocemar tem mais de 250 mil seguidores no Instagram. Natural do Paraná, ele, que também é ator, mantém um perfil adulto no Privacy, que está exposto na biografia de sua página na internet.

Beloto oferece diferentes pacotes para quem quiser assinar seu conteúdo na plataforma adulto. A assinatura mensal sai por R$ 40. Quem quiser assinar por três meses paga R$ 78. Já o valor por seis meses é de R$ 120. O assinante teria direito a 147 mídias, sendo 70 fotos e 77 vídeos.

No Instagram, Jocemar costuma postar vídeos provocativos e sugestivos para os seguidores.

Aguinaldo Silva retornará às telinhas com novela inédita. O autor trabalha na escrita de "Três Graças", trama que substituirá "Vale Tudo" no horário nobre da Globo.