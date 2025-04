Lobão se irrita ao ouvir grito de 'toca Raul' em show: 'Raul morreu de fome'

O cantor e compositor Lobão interrompeu uma apresentação de seu show, realizado no dia 27/3, na cidade de São Bernardo, na grande São Paulo, para protestar contra um espectador que gritou "Toca Raul (Seixas)!" entre uma música e outra. O próprio Lobão postou o vídeo em seu perfil no Instagram na noite desta quinta-feira, 3.

Lobão se apresentava com o show Luau Indoor, no qual toca sozinho no palco, com o auxílio de programações. Ao ouvir o pedido, tão tradicional em shows de rock, ele protestou:

"Aí não, cara. Eu detesto gente...Eu acho assim até uma coisa anti-rock’n’roll...Vocês sabem qual é o subtexto para quem está no palco?: ‘Olha, teu show tá uma merda, toca alguma coisa que seja mais interessante do que você está tocando’", disse Lobão.

O músico ainda afirmou que esse comportamento sempre foi "um erro dentro da plateia do rock’n’roll brasileiro".

"Primeiro porque o Raul morreu de fome, um mendigo, que na época que deveria receber o ‘Toca Raul’, ele não estava recebendo o ‘Toca Raul’. Agora é tarde", prosseguiu.

Raul Seixas, compositor de sucessos como Gita, Metamorfose Ambulante e Maluco Beleza morreu em 1989, em São Paulo, vítima de parada cardíaca. Ele tinha 44 anos.

Lobão retomou o show quando alguém da plateia gritou ‘Toca Lobão’.

Horas mais tarde de ter postado o vídeo, Lobão postou uma explicação, também em vídeo, que chamou de "uma ratificação mais tranquila, imune do ‘calor do palco’". Segundo ele, era um explicação diante da "celeuma" que se instaurou após seu discurso no palco.

"O grande problema, não só para mim, mas para qualquer artista, seja de boate, de churrascaria, de show, qualquer um, é a interrupção abrupta e violenta de um show", afirmou, no início do vídeo.

"Pensa assim: uma doceira, um cozinheiro, que prepara meticulosamente um cardápio, o bolinho, a entrada, a saída (...) e vem um cara e grita: ‘Toca isso, toca aquilo’. Se você chegar no meu show e disser: ‘Toca Vida Bandida’, eu vou dizer: ‘Calma aí, eu vou tocar. Sem ejeculação precoce’", justificou, ao afirmar que é atento aos desejos da plateia.

Lobão afirmou também que defendeu Raul Seixas em sua fala. "Raul não tem nenhum problema. Se é o Raul, o Vinicius de Moraes, o Jimi Hendrix, o Lobão...Não me interessa. O problema é a intervenção, a interrupção. Pensa nisso!".

Para finalizar, o músico disse que a aparente brincadeira de ‘Toca Raul’ simboliza um ‘retrocesso cultural". "Tem a falta de envolvimento com o show. Quem gosta de ouvir, quem gosta de show, não digo nem de rock, mas quem gosta de cultura em geral, tem que entender que você interromper dessa forma é uma forma que você não está entendendo nada".