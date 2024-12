Chico Barney: Sem estratégia, Record achou que bastava Sheherazade existir

A saída de Rachel Sheherazade da Record, confirmada nesta semana, foi um dos temas do Central Splash desta quarta-feira (25). Na emissora, ela esteve no comando dos programas A Grande Conquista 2 e Domingo Record.

Chico Barney, colunista do UOL, relembra a estreia de Rachel na emissora no comando do reality show. Sua performance como apresentadora não agradou o público e, pelo menos por ora, não há previsão de uma terceira temporada para A Grande Conquista.

Para Dieguinho e Chico, o programa, de maneira geral, não consegue cativar a atenção do público. "A Record deixa tudo muito solto", opina o apresentador. Ele defende que colocar Rachel como apresentadora da segunda temporada, que entrou para substituir Mariana Rios, foi um grande erro.

No caso da Rachel Sheherazade, é um erro que foi estendido ao Domingo Record. Colocar uma pessoa sem carisma para comandar um reality show, onde o carisma conta, onde você ser quem você é contra, isso exemplificou a preguiça da direção da Record de ir atrás deu nome adequado

Dieguinho

Chico defende que o sucesso de Rachel durante sua participação em A Fazenda —e que culminou em sua contratação na Record— veio pois ela era um 'peixe fora d'água' no programa. "Era um negócio curioso, que atraia nosso olhar".

Eu acho que o erro da Record é achar que bastava ela existir. 'Ah, a Rachel deu certo na Fazenda'. Mas não avaliaram o porquê. Ela deu certo justamente por não combinar com esse universo (?) Foi um erro de leitura da Record, e uma aposta equivocada na Rachel

Chico Barney

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.