Rolezeiros, Xamã e Sophie Charlotte curtiram 2024 adoidado; reveja momentos

Desde que assumiram o romance, Xamã, 35, e Sophie Charlotte, 35, se tornaram um dos casais mais comentados de 2024. Apesar de Sophie ser conhecida por sua discrição, o relacionamento com o rapper trouxe uma nova dinâmica para a atriz, que confirmou sua separação de Daniel de Oliveira em abril. Os atores, pais de Otto, 8, raramente apareciam em eventos juntos, apesar do casamento de 8 anos.

O que rolou

O clima de romance entre Xamã e Sophie começou nos bastidores da novela "Renascer" (TV Globo), quando interpretavam dois amantes. De lá para cá, os dois já exalaram sua química até em solo estrangeiro.

Xamã e Sophie Charlotte como personagens da novela 'Renascer', da Globo Imagem: Divulgação TV Globo

Em noites de premiação e festival

Logo na primeira semana de julho, Sophie Charlotte recebeu o Prêmio APCA como melhor atriz pelo seu papel como Maira, em "Todas as Flores", da Globoplay. Ainda sem assumir romance, a atriz foi ao evento no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, acompanhada de Xamã.

Sophie Charlotte e Xamã em 1ª aparição juntos em um evento, no Prêmio APCA, em julho Imagem: Agnews

Mas o flagra mesmo aconteceu dias depois, durante o Festival de Inverno no Rio de Janeiro. Na entrada do evento, Sophie e Xamã posaram para fotos separados, mas durante os shows, os dois foram vistos juntos, trocando beijos em meio à multidão.

Sophie Charlotte e Xamã se abraçam no Festival de Inverno, no Rio de Janeiro Imagem: Daniel Pinheiro/BrazilNews

Na praia?

A dupla aproveitou uma folga das gravações de "Renascer" e beijou muito entre mergulhos e banhos de sol, na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. A temperatura certamente passou dos 40°.

Xamã e Sophie Charlotte se beijam em praia Imagem: Dilson Silva/AgNews

No Rock in Rio

Já mais do que assumidos, a dupla marcou presença no Rock in Rio, em setembro, evento em que Xamã se apresentou no palco Sunset. O casal foi registrado em diversos momentos de romance nos bastidores, consolidando sua fama como um dos mais queridos e apaixonados do ano.

Sophie Charlotte e Xamã no povão para ver Mariah Carey no Rock in Rio 2024 Imagem: Rogerio Fidalgo/AgNews

Grammy Latino

A paixão dos pombinhos cruzou fronteiras quando a dupla apareceu na 25ª edição do Grammy Latino, em novembro, nos EUA. Na ocasião, Xamã venceu o prêmio de Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa, com a música "Cachimbo da Paz 2".

Sophie Charlotte e Xamã no tapete vermelho do Grammy Latino Imagem: Reprodução/Instagram

Sophie, orgulhosa, postou em seu Instagram: "Amei estar ao seu lado nessa conquista linda. Eu te amo. Uma noite surreal e inesquecível!". A atriz, inclusive, foi apontada como uma das celebridades mais bem-vestidas do evento.

Amor com dendê

Xamã e Sophie Charlotte posam juntos na Bahia Imagem: Reprodução/Instagram

Encerrando o ano em grande estilo, Sophie e Xamã foram vistos recentemente na Bahia muito à vontade com o cenário. Xamã ainda emocionou os seguidores ao compartilhar uma foto do casal se beijando e escrever: "Hoje estou feliz e canto. 'Só por causa de você'", citando um sucesso da Banda Eva.

Sozinhos

Sophie Charlotte se diverte na tarde de domingo (10/11) no Rock the Mountain Imagem: Jorge Porci/Divulgação

Depois de julho, passou a ser raro flagrar um dos dois sozinhos em algum evento. Acompanhada do irmão, da cunhada e de amigos, ela curtiu sozinha os dois dias do primeiro fim de semana do festival Rock the Mountain, em novembro. "Ele está gravando uma série, ele está finalizando outro trabalho, correria. Eu vim curtir um pouquinho, mas logo a gente se encontra", explicou Sophie.