Yuri lembra 1ª treta de A Fazenda com Gilsão: 'Podia ter segurado um pouco'

Em participação no Especial dos Finalistas de A Fazenda 16 (Record), Yuri comentou sobre ter protagonizado, com Gilsão, a primeira treta da temporada.

O que aconteceu

Yuri explicou como o atrito com o personal começou. "Rolou por causa da primeira dinâmica. Não tinha tido troca com ele, ele deu uma provocada pela roupa que eu estava e coloquei ele no banquinho que não queria ele na final."

Quando a gente entrou na sede, ele veio pra cima de mim e falou 'máscaras vão cair'. Quando ele veio pra cima de mim, fiquei muito desestabilizado. Yuri Bonotto

Yuri disse ainda ter se sentido mal com a treta. "Calor do momento, primeira dinâmica. Fiquei a noite toda chorando, não consegui dormir direito."

O terceiro colocado contou o que aprendeu com a situação. "Eu podia ter segurado um pouco e isso aprendi durante o jogo. Que tem que ter o autocontrole. É um mix de emoções muito grande."

Ele finalizou. "Meu jogo foi muito verdadeiro e muito justo."

