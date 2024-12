Mãe de criança que queria lugar no avião processará Leo Lins: 'Ofendida'

Aline Rizzo, mãe da criança envolvida no vídeo sobre a troca de lugar num avião, vai entrar com um processo contra o humorista Leo Lins. Em entrevista a Splash, ela desabafou sobre o caso e os ataques que tem recebido.

O que aconteceu

O comediante fez piada com o caso da janela do avião e chegou a citar o assassinato de Isabella Nardoni. "Pau no c* aquela arrombada, né? 'Ai, meu filho quer ir na janela'. O Nardoni mostra pra ele onde é a janela. Chato do c*ralho, vai tomar no c*", disse Lins em um vídeo.

Aline recebeu o vídeo de Leo Lins de seguidores que passaram a acompanhá-la depois do caso. Ela reforçou que não pediu para trocar de lugar com a passageira Jeniffer Castro, nem gravou o vídeo — uma terceira pessoa foi responsável pela gravação. Mesmo assim, as piadas e os ataques continuaram.

Após ver as falas do humorista, a mãe da criança se sentiu ofendida e chateada. "Além de reforçar essa fake news, ele ainda incita ali o ódio à criança quando ele fala: 'Vai pedir janela pro Nardoni'. Cara, ele mexe com a memória de uma criança assassinada, mexe na dor de uma mãe que ainda vive, com certeza, o luto da perda de uma filha brutalmente assassinada", disse ela a Splash.

Eu me senti atacada, me senti ofendida, mais uma vez, por conta de pessoas que em troca de engajamento, em troca de sei lá o que mais que eles querem, continuam massacrando uma família, massacrando uma criança, mesmo sabendo que nada disso foi verdade, que não teve isso. Aline Rizzo

A defesa de Rizzo se prepara para dar entrada em um processo contra Leo Lins e mais perfis que têm atacado a ela e a sua família. "Eu não sou artista, eu não trabalho com internet, então eu não tenho problema em questão de engajamento, de nada. Então eu vou processar pode ser quem for, pode ser famoso, pode ser grande influencer. Se fizer fake news com essa história e incitar ódio a meu filho, a minha família, eu vou processar, sim", reforçou ela.

A mãe não teve contato com o humorista depois da piada, mas chegou a responder algumas das mensagens que a criticavam. "No início, eu até escrevi para algumas pessoas, umas debocharam, outras se retrataram, mas o Leo Lins, não. Eu não tentei contato, eu encaminhei direto para minha advogada. Eu estou cansada de me explicar e eles já sabem de tudo", declarou.

Ao recordar o vídeo viral, Aline disse que foi desesperador lidar com a exposição e as críticas sobre o caso. "Você, do nada, começa a receber ataques, ameaças, críticas à sua maternidade, críticas à sua forma de educar, porque vão te acusando de coisas que você não fez, né? Tendo que explicar que não foi você [...] Você vê a sua imagem como mãe e como mulher sendo destruída, né? E teu filho sendo rotulado por uma coisa que ele não é, ele só é uma criança como qualquer outra que chorou ali no voo", lamentou.

Hoje eu estou mais tranquila, porque eu também estou recebendo apoio de muitas pessoas, muitas pessoas mesmo... Mas de imediato foi muito complicado, foi bem difícil mesmo, foi desesperador.

Agora, Aline espera que os processos e ações judiciais reduzam os ataques e o que tem sido dito sobre sua família. "As pessoas não ouvem os dois lados, elas não procuram se informar. O que mais me incomoda é a falta de responsabilidade dessas pessoas que saem espalhando fake news, saem incitando o ódio à criança e acusando, apontando, difamando a imagem de uma família, de uma mãe, sem nem procurar saber a verdadeira história", desabafou.