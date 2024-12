Larissa diz que Sacha merece ser o grande vencedor de A Fazenda 16

Larissa publicou um texto no X (antigo Twitter) pedindo desculpas para Sacha e declarando sua torcida para que o ator seja o grande vencedor de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Larissa disse que deseja que o ator seja o grande vencedor do reality. "Hoje é um dia importante para você. Como havíamos conversado na Festa Final, as plaquinhas que coloquei para ti foram coisas que percebi na primeira semana, antes de termos criado um vínculo. Até aquele momento das plaquinhas do Faro, eu não tinha acesso a celular, nem a informações sobre o que estava acontecendo dentro ou fora do reality.

Pedi desculpas pessoalmente e quero pedir desculpas mais uma vez. Me desculpa pelas plaquinhas Sacha, desejo de todo o meu coração que você seja campeão hoje!

Ela ainda disse. "Você foi uma pessoa dentro do reality pela qual criei um grande carinho. Nos divertíamos e, nos momentos difíceis, sempre estávamos nos apoiando mutuamente, apesar de tantas pessoas falarem que você era manipulador e que eu não deveria me aproximar de você."

Meus dias com você no programa eram mais leves e divertidos. Obrigada por ser tão carinhoso comigo nos momentos em que mais precisei. Você é merecedor desse prêmio! Foi um ótimo jogador e estrategista. Que Deus abençoe esse grande dia e que Ele ilumine seus passos. Que você saia campeão!

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que vença? Resultado parcial Total de 508267 votos 4,68% Gui Vieira 48,33% Sacha Bali 29,32% Sidney Sampaio 17,68% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 508267 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso