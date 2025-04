Quase um 'Cowboy Bebop'? Anime 'Lazarus' chegou com parkour e brasileiro

Se quando Scorsese anuncia um filme a comunidade cinéfila entra em estado de euforia, com os animes algo parecido acontece quando o Shinichiro Watanabe revela um novo anime. Cérebro por trás de clássicos como "Cowboy Bebop", "Samurai Champloo" e "Carole & Tuesday", o diretor é responsável direto por "Lazarus", anime que acaba de estrear na Max.

Splash apresenta aqui a história e os bastidores deste que deve ser um dos sucessos da temporada.

Qual é a história?

Estamos no ano de 2052, e o Doutor Skinner surpreendeu a humanidade com a criação de um medicamento milagroso chamado Hapna, capaz de aliviar qualquer tipo de dor. Seu analgésico se torna o mais vendido no mundo, as pessoas estão muito satisfeitas, porém o cientista desaparece.

Anime 'Lazarus' Imagem: Reprodução

Três anos depois, Skinner ressurge com um comunicado bem desagradável: o Hapna é, na verdade, um veneno, e em 30 dias os primeiros humanos que o ingeriram vão morrer. Isso causa uma comoção popular, afinal uma parte considerável do planeta deixará de existir. E a morte iminente faz as pessoas abandonarem seus trabalhos, faculdades e por aí vai.

É aí que entra Axel Gilberto, um brasileiro sentenciado a 888 anos de prisão. Ele é procurado por Hersch, líder de um grupo intitulado Lazarus, formado por jovens de várias nacionalidades e habilidades específicas. Após uma perseguição intensa que envolve fuga da prisão, drones caçadores e muitas pombas voando, Axel é capturado/cooptado para esse grupo que tem como objetivo encontrar o doutor SKinner para encontrar a cura para o Hapna.

Um gênio chamado Shinichiro Watanabe

"Lazarus" é um anime original produzido pelo Adult Swim, canal norte-americano da Warner Discovery focado em animação para adultos. Eles ofereceram a Shinichiro Watanabe a oportunidade de dirigir um novo anime de ficção científica, assim como ele fez com "Cowboy Bebop" nos anos 1990, e assim nasceu este projeto.

Mais que uma série cancelada pela Netflix, "Cowboy Bebop" é um fenômeno cultural nos Estados Unidos. Com sua linguagem episódica e trama maluca, o anime conquistou o país e ajudou a construir a fama de Watanabe por lá. Até hoje Spike e os demais integrantes da nave Bepop são lembrados por cosplayers, referências na cultura pop ou cortes no TikTok.

Cowboy Bebop Imagem: Reprodução

Entretanto, os últimos grandes projetos do diretor seguiram uma linha bem diferente do que vimos em "Bebop". "Space Dandy" (2014) era uma aventura espacial bem-humorada, e o visionário "Carole & Tuesday" (2019) era um slice-of-life sobre duas garotas tentando fazer sucesso musical em meio a um mercado de Inteligência Artificial.

"Lazarus" é o retorno de Watanabe às tramas "sérias". Ambientado no mesmo universo de todas as suas obras, dessa vez vamos acompanhar uma história mais pé no chão e sem tanta nave espacial ao som de jazz (este elemento pelo menos está no novo anime). Na verdade, o clima de "Lazarus" remete a "Cowboy Bebop: O Filme", cuja história colocava os caçadores de recompensa em uma missão numa cidade grande semelhante a Nova York.

É quase um "Bebop"?

A animação de "Lazarus" ficou nas mãos do MAPPA, aclamado estúdio de "Jujutsu Kaisen", que fez uma produção mais comedida, mas ainda assim bonita. Watanabe assina a direção de todos os episódios, e as cenas de luta foram criadas por Chad Stahelski, diretor de ação da série de filmes "John Wick".

Toda essa mistura de artistas competentes resulta em um anime fascinante. Axel Gilberto, que já ganharia nossa simpatia apenas por ser brasileiro, é carismático e cheio de energia. Seu método de lutar é imprevisível como vemos em outros protagonistas do diretor, como Spike e Mugen, ao mesmo tempo que ele é charmoso e consegue se desvencilhar de situações comprometedoras com seu jeitinho.

Anime 'Lazarus' Imagem: Divulgação/Adult Swim

E a Max também surpreendeu positivamente no lançamento do anime no quesito dublagem. Os episódios de "Lazarus" estão sendo disponibilizados já com localização para o português. Destaque para Renan Brum (o Kyoichiro de "Detetive da Mesa de Jantar") como o brasileiríssimo Axel Gilberto. Já na versão em japonês vale comentar que a Hersch é vivida por Megumi Hayashibara, a Faye Valentine de "Cowboy Bebop", mas a versão original do áudio ainda não está disponível.

Se você busca exatamente a experiência de um "Cowboy Bebop", "Lazarus" pode te decepcionar. A trama não é tão exagerada e nem apresentou (até o momento) combates em nave espacial. Mas se o que procura é uma história com um grupo de personagens carismáticos em uma trama futurista que nos faz refletir sobre o nosso presente de uma forma até poética, "Lazarus" é o seu anime.

Onde assistir?

"Lazarus" está sendo lançado no Brasil pela Max, com dublagem. O áudio original será disponibilizado após 30 dias.