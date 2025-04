Antes de engravidar, Lígia enfrenta reviravolta em 'Garota do Momento'

No capítulo desta quarta-feira (9) de "Garota do Momento" (Globo), Tavinho (Angelo Paes Leme) convida Lígia (Palomma Duarte) para sair.

O empresário a convidará para estrelar uma campanha publicitária e despertará os ciúmes de Raimundo (Danton Mello).

Em breve, Lígia e Raimundo terão uma recaída e a loira deve descobrir sua quarta gravidez.

Lígia (Palomma Duarte) e Raimundo (Danton Mello) em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda neste capítulo: Maristela ameaça Juliano. Zélia se surpreende com a notícia do rebaixamento de Juliano na empresa. Basílio descobre que Maristela roubou o dossiê contra Juliano. Sérgio pede Jacira em namoro. Raimundo, Ronaldo e Beto se apoiam em suas decepções amorosas. Zélia se aproxima de Juliano e oferece aliança com ele.

Érico garante que vencerá a infecção de Carlito. Zélia e Juliano trocam os medicamentos de Maristela. Beto decide procurar o colar roubado por Bia na mansão dos Alencar.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.