Teste seu desconhecimento! Você conhece essas pessoas no paredão do BBB?

Estou encantado pelo BBB 25! De verdade, acho que depois de um período complicado que durou aproximadamente 82 dias, tudo melhorou bastante com mais provas e eliminações por semana. Talvez a possibilidade de já ver a linha de chegada no dia 22 de abril tenha me animado. Não sei.

Ainda assim, é notável que o programa esteja funcionando bem para as torcidas, incrivelmente engajadas que estão trabalhando muito nesses dias de mutirões constantes e quase sem intervalo.

Quando você entra no Twitter ou nos comentários do Instagram e do YouTube, tropeça em mensagens que fazem parecer que os participantes são muito mais interessantes do que de fato são: os adversários sempre são xingados de crápulas para baixo. Quem dera tivesse crápula nesse BBB.

Mas fico na dúvida da relação do cidadão comum com isso, aquele que não é necessariamente um entusiasta dentro da bolha de reality shows. Sem a legenda embaixo das fotos, será que as pessoas na padaria aqui da minha rua seriam capazes de dizer quem é Maike, Vinicius e Renata, os emparedados da semana?

Vivemos tempos muito interessantes, onde o conhecimento se aprofunda na mesma medida que o desconhecimento. Não existem mais tantas personalidades que sejam universalmente reconhecíveis nos mais diferentes nichos da sociedade.

Não por acaso, a Globo foi buscar Eliana para seu casting, por exemplo -alguém que surja na TV aberta hoje em dia dificilmente terá a mesma abrangência que qualquer outro artista surgido até 10 ou 15 anos atrás. A ampla taxa de reconhecimento do Tadeu Schmidt é vendido como um grande diferencial para as marcas patrocinadoras do reality.

Ou seja, a dificuldade para saber quem são os atuais confinados, e provavelmente os próximos também, não tem origem apenas pelo sucesso ou fracasso de uma temporada, mas pela própria dinâmica do consumo de conteúdo nesses tempos bicudos.

Sinto saudades da catarse em que todas as mais diferentes tribos falavam sobre os mesmos assuntos durante um certo período do ano. Não sei mais se essa será uma experiência replicável no futuro. Mas torço para que continuem tentando.

