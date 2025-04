Diego se exercita no BBB e diz: 'Vou aguentar esta resistência como nunca'

Diego Hypolito se mostrou determinado esta manhã no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O atleta se exercitou no gramado e disse que estava se preparando para a Prova de Resistência que define o primeiro finalista do programa. Joselma e Guilherme o observaram, enquanto ele declarava sua gana.

Diego: "Eu vou até a final desse programa e eu vou aguentar essa Prova de Resistência como nunca aguentei nenhuma prova, então tenho que me preparar".

Joselma: "É isso aí".

Diego: "Eu tenho que sair aqui no calor. Eu vim para este programa para ganhar".

Joselma: "Gostei de ver, viu? Muito bem!".

Guilherme: "Tá mudado!".

Diego: "Não tem Prova de Resistência que vai ser contra a minha cabeça, então eu vou me preparar esses dias. Não aguento correr? Vou correr! Estou cheio de dor nas costas? Deixa pra tratar quando sair daqui! Eu só vou desistir de ser fraco aqui".

Joselma: "Muito bem. Gostei de ver, meu filho".

Diego: "Né? Foram cinco Paredões, pelo amor de Deus! Já chega de querer me invalidar, de achar que eu não mereço. Todo mundo aqui merece!".

Joselma: "Tá certíssimo".

