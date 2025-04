Enquete BBB 25: parcial mostra paredão dramático e duelo voto a voto

O 15º paredão do Big Brother Brasil 25 deve ser definido por uma pequena margem de diferença, segundo a enquete do UOL. Maike, Renata e Vinicius disputam a preferência do público para seguir no reality show da TV Globo.

O que diz a enquete UOL

Vinicius lidera e seria o eliminado do reality show com 48,54% dos votos. A parcial da enquete foi registrada às 13h30 (de Brasília).

A disputa segue acirrada para definir quem permanece no jogo. Maike aparece na sequência da votação com 47,49% dos votos.

Nas últimas horas os dois nomes concentraram a maioria dos votos. Outro nome do paredão, Renata não corre risco, com apenas 3,97% dos votos.

O resultado do 15º paredão sairá na noite de amanhã. O anúncio será durante a transmissão do programa ao vivo na TV Globo.