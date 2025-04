Chiquinho Scarpa relembra polêmica de enterrar carro de luxo em sua mansão

Chiquinho Scarpa, 73 anos, relembrou a polêmica que se envolveu ao anunciar que iria enterrar se carro de luxo, uma Bentley, no quintal da sua mansão, em São Paulo.

O que aconteceu

Em 2013, Chiquinho Scarpa anunciou que enterraria em seu jardim, seu bem mais precioso e querido, um Bentley no valor de R$ 1, 5 milhão. A intenção era sensibilizar as pessoas sobre a importância da doação de órgãos, mas ninguém sabia disso.

Eu tinha que enterrar um carro na minha casa. Fiz um buraquinho. Todo mundo falou: esse cara é um idiota. Desceram a lenha em mim durante uma semana. Quando foram na minha casa no dia do enterro, na hora que o carro estava descendo [para o buraco], eu falei: gente, tem coisas muito mais importante que vocês enterram do que Bentley, que são os órgãos , disse Chiquinho Scarpa.