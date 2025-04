Lucy Ramos compartilha foto da filha, Kyara, após parto de 16 horas

Lucy Ramos compartilhou imagens do nascimento de Kyara, sua filha com o ator e diretor Thiago Luciano, em um vídeo em suas redes sociais. A atriz revelou que o parto durou 16 horas.

O que aconteceu

Lucy revelou que "entre contrações e respirações profundas, o trabalho de parto durou quase 16 horas". Apesar disso ela não reclamou do momento, que descreveu como "leve, doce, respeitoso e cheio de vida".

Kyara chegou e junto com essa vida de luz, vai crescendo o amor da mãe e do pai. Foi um começo lindo e a nossa visão de mundo nunca mais será a mesma!

Lucy Ramos

Kyara é a primeira filha da atriz com Thiago Luciano, que estão juntos há 18 anos. A atriz anunciou a gestação em 21 de novembro de 2024 e brincou sobre a superstição de usar verde no Natal e engravidar. "Cuidado com a cor que você escolhe para passar o Natal. Às vezes, a superstição acerta. E que bênção", disse.