Vanessa Carvalho e Juninho Bill são os últimos eliminados de A Fazenda 16

Vanessa Carvalho e Juninho Bill foram os últimos eliminados de A Fazenda 16 (Record). Ela recebeu 1,07% e ele recebeu 3,94% dos votos. No reality show, é eliminado o peão com menos votos para ficar.

Nesta última roça, dois peões seriam eliminados.

O que aconteceu

Com a eliminação, a final do programa foi formada com Gui, Sacha, Sidney e Yuri.

Antes do anúncio, Galisteu salvou Gui e Sacha e os deixou na sede.

No deck, ela discursou para Juninho, Vanessa, Sidney e Yuri rapidamente sobre medo.

Sidney foi o terceiro finalista anunciado e, na sequência, Yuri ficou com a quarta vaga.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que vença? Resultado parcial Total de 28522 votos 4,35% Gui Vieira 41,51% Sacha Bali 27,46% Sidney Sampaio 26,68% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 28522 votos

