Luana: 'A maioria das pessoas que está aqui está cancelada lá fora'

Durante a Lavação de Roupa Suja de A Fazenda 16 (Record), gravada na madrugada e exibida nesta terça-feira (17), Luana comentou sua treta com Albert.

O que aconteceu

O primeiro VT exibido foi de Albert puxando sua cueca e imitando Luana. Na sequência, ela comentou a cena. "Poderia esperar, sabendo como ela é. É o que me dói mais, saber que todas as mulheres riram, apoiaram."

Pra depois dizerem que não viram graça. A gente tá no século XXI. Luana

Luana alfinetou o elenco da temporada. Chegar aqui e escutar mulheres que estão ao meu redor falarem que gostaram e rindo. Outras pessoas olhando pra essa humilhação e rindo. Ele fez isso outras vezes. Por isso que a maioria das pessoas que está aqui está cancelada lá fora.

Ela ainda criticou Vanessa. "É por conta dessa desunião das mulheres que a gente só tem uma mulher agora na final, e era pra ser eu e não ela."

