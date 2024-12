Trump fala para atirar em 'drones misteriosos'; o que se sabe sobre eles?

Drones e outros OVNIs (objetos voadores não identificados) têm sido flagrados sobrevoando os céus dos EUA há quase um mês — levando até ao fechamento de pistas do Aeroporto Internacional Stewart, em Nova York, de uso militar, e da 88ª Ala da Base Aérea Wright-Patterson, em Ohio, por algumas horas na sexta (13).

No sábado, a base voltou a interromper operações.

O que aconteceu

Dispositivos ainda não completamente identificados já foram vistos em pelo menos seis estados até o momento. São eles: Nova Jersey, Nova York, Connecticut, Pensilvânia, Massachusetts e Virgínia.

Primeira aparição foi registrada em 18 de novembro, próxima ao Condado de Morris, em Nova Jersey. A informação é da Administração de Aviação Federal (FAA) do governo dos EUA.

Um parlamentar republicano de Nova Jérsei, Paul Kanitra, relatou à rede americana na sexta CNN que os drones foram vistos todas as noites dos céus da região desde então. Os equipamentos irritaram moradores, já que passariam próximos às suas cabeças e às vezes voando em grupos.

Preocupação das autoridades aumentou após aparições próximas ao Arsenal Picatinny, um complexo de pesquisa do Exército dos EUA, e sobre a pista de golfe do presidente-eleito Donald Trump em Bedminster, ambos em Nova Jersey. A FAA implementou, por causa disso, restrições temporárias de voo sobre as duas propriedades.

A Estação e Depósito de Armas Earle, base da Marinha dos EUA ao sul de Middleton, também teve invasão de objetos voadores não identificados em seu espaço aéreo, mas eles não foram considerados uma ameaça. O senador democrata Andy Kim, de Nova Jérsei, também filmou luzes sobre o reservatório de Round Valley e compartilhou no X (ex-Twitter).

Last night I went out with local police to spot drone flying over New Jersey, here's what I saw. We drove to Round Valley Reservoir and the officer pointed to lights moving low over the tree line. Sometimes they were solid white light, others flashed of red and green.THREAD pic.twitter.com/ly7kUUDWDn -- Andy Kim (@AndyKimNJ) December 13, 2024

Kim as perseguiu com a polícia na sexta, mas no sábado publicou uma retificação afirmando que "a maioria do que pensou ser drones eram quase certamente aviões." Outras infraestruturas críticas, como o terminal de carga Port Liberty New York, e o Forte Wadsworth, uma das mais antigas instalações militares do país, já registraram os objetos em seu espaço aéreo, informou o presidente do distrito de Staten Island.

A polícia estadual de Nova York anunciou na sexta que tem recebido numerosos relatos de visualizações de drones e que estão investigando o caso, mas que não haveria evidência de ameaça ao público. Já a polícia de Connecticut informou ao público que empregou um sistema de detecção de drones para ajudar nas investigações.

Dois homens foram presos no sábado (14) por invasão de propriedade. A detenção ocorreu depois que um drone se aproximou perigosamente do Aeroporto Internacional Logan, em Boston, de acordo com a polícia local.

Políticos entram em pânico e perdem a paciência

Governadora de Nova York disse que situação "já foi longe demais". No sábado (14), ela anunciou ao público que já havia mandado em novembro o Centro de Inteligência do Estado de Nova York "investigar ativamente as aparições de drones" junto às autoridades federais. No domingo, ela informou ao público que o governo federal estaria enviando um sistema de detecção de drones para Nova York.

O presidente-eleito Donald Trump criticou o governo Biden em sua rede social, a Truth Social, por não divulgar informações ao público sobre os supostos drones. "Aparições misteriosas de drones sobre todo o país. Pode isso estar realmente acontecendo sem o conhecimento do nosso governo? Acho que não! Informem o público agora! Ou então, atirem contra [os drones]!", escreveu.

Sugestão do presidente pode ser perigosa. O Secretário do Departamento de Segurança Interna dos EUA, Alejandro Mayorkas, afirmou à rede CNN que os abater pode ser perigoso. Outra fonte não identificada próxima à investigação federal apontou ao veículo que existem não só implicações legais para atirar contra um drone, mas também pode acabar ferindo inocentes no solo após a explosão do equipamento. O governo teria outras estratégias, não detalhadas, para o caso de ameaça por um drone. "Explodi-lo no céu é o último recurso", alegou a fonte.

Deputado Jeff Van Drew, republicano de Nova Jersey, afirmou à Fox News que os drones eram "naves-mãe" do Irã que estão na costa leste dos EUA. O Pentágono rejeitou a teoria. "Não há nenhuma verdade nisso. Não há navio iraniano na costa dos EUA e não há nenhuma 'nave-mãe' lançando drones rumo aos Estados Unidos", afirmou a porta-voz Sabrina Singh ao público na quarta (11).

Prefeito de cidade de Belleville, em Nova Jersey, anunciou à população que recebeu uma ordem da polícia para ligar para o esquadrão antibombas do condado caso encontrasse um drone caído. Além disso, Michael Melham ainda relatou que os corpos de bombeiros locais deveriam usar trajes de proteção para se aproximar deles. Outro prefeito local, Mike Ghassali, de Montvale, insistiu que as agências federais instruíram as polícias locais em reuniões secretas que os drones voam em padrões coordenados por até seis horas.

Afinal, são drones mesmo?

"Não há dúvida de que aquilo que as pessoas estão vendo são drones". A fala é do Secretário Mayorkas, em entrevista ao apresentador George Stephanopoulos da rede ABC no domingo (15). "E quero garantir ao público americano que nós, no governo federal, empregamos recursos adicionais, pessoal e tecnologia para auxiliar a polícia do estado de Nova Jersey em lidar com as aparições de drones."

FBI lidera investigação. A polícia federal americana fez um anúncio ao público junto com o Departamento de Segurança Interna na quinta (12) em que garantiu "não haver provas até o momento de que as aparições de drones relatadas apresentem ameaças à segurança do público ou da nação ou que tenham ligação estrangeira."

No entanto, os dois órgãos, além do Conselheiro de Comunicação para Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, contradisseram o Secretário Mayorkas. Eles acreditam que parte dos supostos drones vistos possam ser, na verdade, pequenas aeronaves operadas por seres humanos legalmente.

Há quase 800 mil drones registrados na FAA para operar nos EUA. Termo "drone" é amplo e pode indicar qualquer veículo aéreo não tripulado. Por isso, há alguns de uso recreativo e outros comerciais. Eles são utilizados para fazer fotografias, auxiliar na agricultura e até para vigilância das agências policiais.

Cópias podem estar criando pânico. Um ex-agente do FBI, Tom Adams, disse à CNN na sexta que os drones vistos mais recentemente podem ser de pessoas que querem copiar os padrões já vistos nos céus para aparecerem na imprensa. Ele ainda garantiu que, em sua experiência, é comum que planetas, aeronaves tripuladas e até satélites em órbitas baixas em torno da Terra sejam confundidas e identificadas erroneamente como drones à noite.

Oficial anônimo do Departamento de Defesa dos EUA não acredita na versão do FBI. Enquanto a polícia federal insiste na teoria de que a maioria dos supostos drones possa ser aeronaves tripuladas e que as autoridades estejam "reagindo exageradamente", de acordo com fonte ouvida pela CNN, o militar ouvido também pelo veículo diz "não saber se [as aparições] são maliciosas ou criminosas". "Mas eu vou dizer o que é — é irresponsável. Aqui, no lado militar, estamos tão frustrados quanto [o público] com a natureza irresponsável desta atividade."

*Com informações da AFP.