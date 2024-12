Pablo Marçal chega de helicóptero ao SBT e diz: 'Primeiro dia de CLT'

Pablo Marçal, 37, compartilhou neste sábado (14), os bastidores da gravação de um programa no SBT.

O que aconteceu

O coach e ex-candidato a prefeitura de São Paulo publicou um vídeo com diversos registros do seu primeiro dia na emissora. "Primeiro dia de CLT aqui no SBT"

Nas imagens, Marçal aparece chegando de helicóptero na emissora e atendendo alguns fãs mirins. "Meu primeiro dia de trabalho no SBT. Olha a galerinha da novela aqui"

Logo depois, o coach surge em um auditório e é aplaudido. "Qual o nome do meu programa no SBT?"

Segundo o colunista Flávio Ricco e o portal F5, Pablo Marçal é um dos possíveis nomes a assumir o comando de uma nova versão do "Casos de Família".

Conforme apuração de Gabriel Vaquer, do F5, o coach está concorrendo a vaga de apresentador da atração antes comandada por Cristina Rocha. Ainda segundo o F5, Marçal é favorito por ter dois patrocinadores e ser o favorito de Mauro Lissoni, novo diretor de Programação e Artístico, que assumiu o cargo em outubro.

A previsão de estreia do novo Casos de Família é para março de 2025.