Maike brinca sobre se envolver com filha de Delma: 'Te orienta'

Maike brincou na madrugada de hoje sobre se relacionar com uma das filhas de Delma, no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Durante a festa, Maike declarou para Delma, apontando para Renata: "Se ela [Renata] não quiser, vou querer sua filha, Del".

Delma demonstrou surpresa: "Oxe?"

Renata, que ouvia a conversa, lembrou que a filha de Delma é parceira romântica de Guilherme. "É casada, mulher. Te orienta", disse.

Maike, por sua vez, disse que a sister tem duas filhas —mas Delma logo explicou que a filha que não é casada "gosta de mulher".

