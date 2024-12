Edson e Hudson renovam carreira ao unir rock e sertanejo: 'Tudo a ver'

Edson e Hudson bombaram nas últimas semanas com um cover de "Love Hurts", clássico da banda escocesa Nazareth. O clipe da nova versão já acumula milhões de visualizações e mais de 4.000 comentários no YouTube. Com a repercussão do cover, a dupla vai lançar, em breve, um álbum com clássicos românticos do rock'n'roll. Para eles, a fusão entre o sertanejo e o rock faz todo sentido.

[Sertanejo e rock] têm tudo, tudo, tudo a ver. [...] O rock'n'roll é oriundo da country music, já começa por aí. O rock veio de uma música caipira dos Estados Unidos. Essa é a maior prova de união. Edson, da dupla com Hudson

Hudson, que sempre quis ver o irmão cantando em inglês, ressalta talento de Edson. "Ele sempre teve uma postura um tanto diferente: tom de voz, drive, belting", avalia o músico, em entrevista durante o cruzeiro de Maiara e Maraisa.

Originalmente, o cover seria gravado em parceria com a banda de rock Dr. Sin, mas virou apenas uma versão da dupla. "Edson topou, mas na hora de gravar, eles tiveram que fazer um implante capilar e não puderam ir. Nós gravamos e já sentimos que a música no estúdio foi um grande sucesso", diz Hudson.

A versão de Edson e Hudson se mantém fiel a original, mas traz traços sertanejos característicos da dupla. O vocal de Edson, a estética do clipe e o visual do vocalista, que canta "Love Hurts" usando um chapéu country.

O sucesso da versão "abriu portas" e a dupla vai engatar um álbum de românticas do rock. "Estamos gravando algumas coisas legais que estão chegando aí. Com certeza vem um álbum inteiro só com as músicas lindas [e românticas] que marcaram época", antecipa Edson.

Se algum dia os irmãos foram alvo de preconceito no rock ou no sertanejo, isso é coisa do passado. "Não sentimos mais [esse preconceito]. Eu me sinto muito respeitado, tanto no rock'n'roll quanto no sertanejo, e Edson também", diz Hudson, que lista os amigos e colaboradores que acumulou no rock. Entre eles, Andreas Kisser, Digão, dos Raimundos, Kenny Rogers e Matt Sorum, ex-Guns'n'Roses.

Hudson, porém, diz que os críticos existem, mas são irrelevantes. "Existem os 'haters', os 'juízes' da internet. Quando você vai pesquisar o perfil da pessoa, vê que é um zero à esquerda. Nem compensa dar crédito a determinados tipos de comentários."

Não temos que nos preocupar com o que pessoas maldosas vão comentar, até porque a gente não faz músicas para eles. Fazemos músicas para quem curte o nosso trabalho. Hudson

*A jornalista viajou a convite da organização do evento.