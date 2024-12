Como mulher que não cedeu assento no avião foi recrutada para fazer publis

Jeniffer Castro, que viralizou ao se recusar a trocar de assento com uma criança no avião, está fazendo algumas publicidades em seu perfil no Instagram. Graças ao episódio viral, ela já acumula 2,4 milhões de seguidores.

O que aconteceu

Há três dias, ela publicou a primeira publicidade em seu perfil, feita para a Magazine Luiza. Isso aconteceu graças ao contato da Banca Digital, agência por trás de grandes páginas de memes, humor e fofocas.

A empresa procurou a bancária para oferecer ajuda sobre como lidar com a fama repentina. "Ela nos disse: 'Nem sei por onde começar. Não sei quanto cobrar, como fechar contratos.' Então, demos todo o suporte para ela, desde precificação até as negociações. Em troca, ela topou deixar a gente tocar tudo até o Natal", contou Murilo Henare, criador da Banca, em entrevista à Exame.

Vimos que era uma história curiosa e com um engajamento gigantesco antes mesmo de viralizar completamente. Conversamos com ela, entendemos o que tinha acontecido e conectamos a Magalu, que é um dos nossos parceiros mais próximos. Eles toparam de primeira. Murilo Henare

O vídeo da publicidade já acumula mais de 44 milhões de visualizações no Instagram. Além da publicidade para a Magazine, Jeniffer já usou sua imagem para promover o grupo Kamisa10 e a marca de esmaltes Colorama.

Entenda o caso

Jennifer foi filmada por uma passageira revoltada por ela não aceitar ceder o assento na janela do avião a uma criança. A bancária foi acusada de não ter "empatia" e apareceu de fones de ouvido ignorando as reclamações.

Após o vídeo viralizar, Jennifer recebeu apoio e xingamentos nas redes sociais. Já Aline Rizzo, mãe da criança, afirmou ao Fantástico que está sofrendo ameaças por acharem que ela foi a responsável por gravar o vídeo. Jennifer se desculpou: "Não queria que ela passasse por isso. Eu também não queria ter passado pelo que aconteceu no avião".

Eu estava processando tudo o que aconteceu. Fui procurar fazer tudo com calma para vir contar todos os detalhes direitinho, para falar que não foi a mãe que me gravou. Jennifer Castro ao Fantástico

Quem gravou o vídeo em questão foi Eluciana Cardoso, passageira que estava a bordo do voo. A nutricionista enviou o vídeo para a filha, Marianna, que publicou nas redes sociais.