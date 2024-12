Flor lamenta falta de trabalho e cita etarismo: 'Não vão deixar eu crescer'

Conversando com Gui e Luana na noite de segunda-feira (9) na sede de A Fazenda 16 (Record), Flor reclamou da falta de oportunidades que acredita que acontecerá com ela após deixar o reality show.

O que aconteceu

A peoa narrou como era sua rotina antes do reality. "Minha rotina é levantar, cuidar da chácara, dos cachorros... Já tava sem trabalho desde novembro, mas tava ganhando. Só perto de abril que eu saí de lá e parei. Mas trabalho o dia inteiro na chácara."

Gui questionou. "E aí... Vão arrumar um programinha pra você, então? Ou não quer mais?"

Flor disse achar que não ganhará um programa. "Acho que não vão arrumar um programa pra mim. Trabalhei bastante, gente. Tem muito isso de idade na televisão. Nunca vão deixar eu crescer. Ninguém lembra eu apresentando Show de Calouros. Silvio Santos deu o programa deles pra eu apresentar. Ele não dava pra ninguém, tinha um ciúmes. Era a maior audiência da TV brasileira."

Luana a questionou. "Florzinha, tu quer trabalhar com o que agora?"

Flor desabafou. "Eu não sei... Não me vejo com possibilidades de trabalho. Não sou boa na internet e vou tentar ser. Eu tenho que ter dinheiro para investir. Eu não sei o que vai acontecer comigo se eu sair daqui, não sei! É por isso que eu acho que tô sofrendo tanto. Era pra eu estar descansando e eu tô lutando ainda..."

Não sei o que aconteceu comigo... Eu me perdi. Eu deixei de ser aquela garota que eu era, sei lá... O que for meu vai acontecer. Flor

