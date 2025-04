Volta por Cima hoje (19): veja resumo do capítulo deste sábado

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo deste sábado (19) em "Volta por Cima" (Globo).

O que vai acontecer

Madalena não aceita o pedido de Osmar. Roxelle teme não conseguir ajuda. Jão pede para conversar com Cacá. Doralice se preocupa com a conversa que Osmar quer ter com Madalena. Alberto dorme no quarto de Doralice no hospital. Tati sofre pela falta de Jin. Chega o dia do casamento de Jão e Madalena. Gigi e Sebastian contam para Rodolfo e Belisa sobre o que houve com Roxelle. Doralice, Tati e Cida ajudam Madalena a se arrumar para o casamento. Neuza se emociona ao ver Jão arrumado para o casamento. Osmar surpreende Gerson. Nando admira Tati. Cida e Sidney tentam acalmar Jão. Madalena chega à igreja.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.