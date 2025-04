'Filho mais famoso de Leonardo': quem são os herdeiros do cantor sertanejo

Matheus Vargas ostentou o posto de "filho mais famoso" de Leonardo, durante uma campanha publicitária nas redes sociais, e provocou reações bem-humoradas dos irmãos.

"Deixa eu dividir esse título com você também, irmão?", escreveu Zé Felipe. "Esqueceram de mim?", questionou João Guilherme.

Quem são os filhos do artista

Pedro Leonardo é filho de Leonardo com Maria Aparecida Dantas Imagem: Reprodução/Instagram

Pedro Leonardo, que nasceu em 29 de junho de 1987, é fruto de um relacionamento do cantor com uma professora. Ele é pai de Maria Sophia, nascida em 2011, e Maria Vitória, nascida em 2018.

Monyque Isabella é filha de Leonardo com Sandra Lúcia Gonçalves Imagem: Reprodução/Instagram

Monyque Isabella nasceu em 10 de outubro de 1991. Ela é fruto de um relacionamento do cantor com a empresária Sandra Helena. Monyque hoje é agrônoma.

Jéssica Beatriz Costa é filha de Leonardo com Priscila Beatriz Imagem: Reprodução/Instagram

Jéssica Beatriz, terceira filha do músico, nasceu em 17 de março de 1994. A jovem é fruto de um relacionamento do cantor com a designer de joias Priscila Beatriz. Jéssica é influenciadora digital e mãe de Noah, nascido em 2016.

Zé Felipe e Leonardo na gravação do DVD "Na Mesma Estrada" Imagem: Divulgação

Zé Felipe nasceu em 21 de abril de 1998, sendo o único herdeiro do cantor com a jornalista Poliana Rocha. Zé é cantor, casado com a influenciadora Virginia Fonseca e pai de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Matheus Vargas é o quinto filho do cantor Leonardo Imagem: Reprodução: Instagram

Matheus Vargas nasceu apenas 19 dias depois de Zé Felipe. O rapaz é fruto de uma relação extraconjugal do cantor com Liz Vargas, vocalista do Banana Split.

João Guilherme é filho de Leonardo com Naira Ávila, ex-dançarina do grupo Raça Pura Imagem: Reprodução/Instagram

João Guilherme, sexto filho de Leonardo, nasceu em 1º de fevereiro de 2002. Ele é fruto do relacionamento do cantor com a bailarina Naira Ávila. João é ator e namorou a atriz Bruna Marquezine.