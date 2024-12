Peões de A Fazenda 16 lembram de Fernanda: 'Era a caixa preta do Zé Love'

Uma das peoas desistentes de A Fazenda 16 (Record), Fernanda foi lembrada por seus aliados em uma conversa na noite de segunda-feira (9).

O que aconteceu

Albert apontou que a peoa estava sempre à par de tudo que acontecia na casa. "Ficava besta como ela sabia das coisas em tempo real. Ela circulava e trazia."

Flor brincou. "Ela era a caixa do Zé Love. Ela era ótima, sabia de tudo. Ela ficava quietinha e ouvia tudo."

Albert destacou que a ex-peoa ser baixa a ajudava. "Ela era pequenininha e ficava nos cantos, ouvindo."

Flor concordou. "Passava despercebida. Vantagem de ser baixinha."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito do Top 10 do jogo? Resultado parcial Total de 125574 votos 0,10% Albert Bressan 0,05% Flor Fernandez 1,28% Gui Vieira 6,22% Gilsão 1,00% Juninho Bill 0,23% Luana Targino 24,42% Sacha Bali 49,09% Sidney Sampaio 12,71% Vanessa Carvalho 4,91% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 125574 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso