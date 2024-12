Sacha reclama de Gilsão em A Fazenda 16: 'Precisa se enxergar mais'

No início da manhã de sábado (7), Sacha reclamou de Gilsão para Yuri e Juninho em uma conversa na área externa de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

O ator apontou que o personal trainer insinuou que ele fez corpo mole. "Ele falou: 'Só fiz uma observação que o Yuri terminou antes de você.'"

Eu falei: Pois é, essa observação que eu faço corpo mole. Sendo que você é o fazendeiro, a única pessoa que podia estar ajudando todo mundo aqui hoje, não ajudou ninguém . Sacha Bali

Sacha justificou seu desconforto com o fazendeiro. "Subi com o saco de lenha sozinho, fiz o fogo sozinho, aí ele acorda e fica sentando me vendo trabalhar, não oferece ajuda e fala que faço corpo mole?".

Precisa se enxergar um pouco mais. Sacha Bali

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito do Top 10 do jogo? Resultado parcial Total de 54353 votos 0,14% Albert Bressan 0,08% Flor Fernandez 1,11% Gui Vieira 2,30% Gilsão 0,41% Juninho Bill 0,15% Luana Targino 29,03% Sacha Bali 48,95% Sidney Sampaio 14,57% Vanessa Carvalho 3,25% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 54353 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso