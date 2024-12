Universo Alegria Curitiba: lineup, ingressos e como chegar ao festival

Famoso festival do sul do Brasil, o Universo Alegria dá o pontapé em 2024 com a segunda edição do evento em Curitiba. Neste sábado (6), o estado do Paraná irá receber grandes nomes do sertanejo, da eletrônica e do trap para mais de 12 horas de shows.

Com um lineup de peso, com nomes como Gusttavo Lima, Ana Castela, Dennis e Matuê, entre outros, o festival de 16 anos de existência terá a sua segunda edição em solo paranaense realizado no Estádio Couto Pereira, a partir das 12h15.

Mas você já sabe como chegar? Os artistas confirmados no festival? O que não pode levar? A reportagem de Splash preparou um guia com tudo o que vai rolar para você ficar por dentro:

Qual é a programação do Universo Alegria?

Gusttavo Lima, Ana Castela, Hugo & Guilherme, Luan Pereira, Matuê, Dennis, Henrico DJ, Leo & Raphael e Banda Terezo são as atrações confirmadas. Os artistas prometem trazer o melhor de seu repertório artístico para tirar o público do chão em Curitiba.

Neste ano investimos na expansão da marca do festival e planejamos com muita atenção cada detalhe desta edição de 16 anos do Universo Alegria. Guillermo Ody, realizador do evento

Fique de olho:

Abertura de portões: a partir das 12h

a partir das 12h Início da primeira atração: 12h15

12h15 Termino da última atração: meia-noite

meia-noite Classificação: Menores com idade entre 16 e 17 anos podem acessar o evento desacompanhados apenas na Arquibancada.

Menores com idade entre 16 e 17 anos podem acessar o evento desacompanhados apenas na Arquibancada. Spoiler: Não deixe para ir mais tarde ao evento para não perder grandes shows. O cantor Luan Pereira será uma das primeiras atrações a abrir o festival.

Ingressos

Ainda há entradas disponíveis para os fãs de trap, eletrônica e sertanejo curtirem as 12 horas de shows especiais no Universo Alegria de Curitiba.

Os ingressos estão à venda pelo site da Ingresse. Os preços variam de R$ 80 a R$ 2.000, de acordo com o setor e modalidade vigentes.

Como chegar?

O Universo Alegria será realizado no Estádio Couto Pereira. O estádio fica localizado na rua Ubaldino do Amaral, 63, Alto da Glória, Curitiba.

O estádio possui um estacionamento próprio com 400 vagas. O local costuma abrir até duas horas antes dos eventos iniciarem.

O fã da música sertaneja também tem a opção de chegar ao festival de transporte público. O ponto de ônibus mais próximo é o da rua Amâncio Môro, 66. A estação fica a cerca de dois minutos do estádio, logo de frente para uma das entradas.

Linhas de ônibus, como a 361 - Augusto Stresser e 374 - Hugo Lange, passam no local. Também é possível chegar ao ponto pelas linhas B78 - São Gabriel; N72 - Eugênia Maria; B72 - Terminal Roça Grande; B76 - São Sebastião; C72 - Vila Palmital via Conjunto Atuba; e N62 - Terminal Jardim Paulista.

Qual é a previsão do tempo?

De acordo com o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão do tempo em Curitiba, neste sábado (7), é de sol, mas com aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite.

A temperatura mínima é de 15ºC e a máxima de 24ºC, umidade mínima de 45% e ventos fracos.

É recomendado ao público levar protetor solar para curtir o festival.

Não é permitido levar ao evento:

Vasilhames ou qualquer outro tipo de embalagem, contendo bebidas ou refrigerantes de qualquer natureza que, direta ou indiretamente, possam provocar ferimentos;

Objetos de vidro, plástico ou metal como perfumes, cosméticos e desodorantes em spray ou aerossol

Substâncias tóxicas; remédios sem embalagem lacrada, fogos de artifício e de estampido, inflamáveis em geral, armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo; bastões, cassetetes, aparelhos de choque, tubos de gás, spray de espuma;

Hastes de selfie ou guarda-chuvas de qualquer tamanho;

Cadeiras e banquinhos;

Cigarro eletrônico;

Papel em rolo, jornais, revistas, bandeiras e faixas com mastro;

Capacetes de motos e similares;

Correntes, cinturões e pingentes

Máquinas fotográficas profissionais com lente intercambiável e filmadoras;

Roupas e acessórios com formatos ou partes pontiagudos que possam machucar ou causar lesões, bem como objetos cortantes, pontiagudos ou que possam colocar o público em risco;

Animais de estimação de qualquer espécie.

Skate, bicicleta ou qualquer tipo de veículo motorizado ou não;

Isopor, cooler ou qualquer tipo de utensílio para armazenagem.

"Festival família para todas as idades"

O Universo Alegria é um festival de música sertaneja fundado em 2008, em Porto Alegre. O evento se tornou um dos mais populares no sul do Brasil.

Sempre estivemos muito envolvidos com a música sertaneja e com artistas. Durante um bom tempo, fizemos muitos shows e chegamos à conclusão de que tinha chegado o momento, lá em 2008, de juntar todos esses shows e fazer um grande festival. Ele superou as nossas expectativas, que, na verdade, era para ser um tributo e, talvez, não seria em todos os anos. Guillermo Ody

O festival começou na ExpoInter, que é a sede do maior evento de agropecuária do Rio Grande do Sul, e com pouco tempo precisou mudar para a estrutura de um estádio de futebol. "Ir para estádio foi a grande virada do festival porque, querendo ou não, uma coisa é fazer para 25, 30 mil pessoas, outra é fazer para 50, 55 mil pessoas em estádio de futebol. A grande virada foi em 2018, onde fizemos no Beira-Rio, no estádio do Inter. Em 2019, voltamos ao Beira-Rio e dobramos o público. Depois da pandemia, em 2022, fizemos duas edições na arena do Grêmio e batemos todos os recordes de venda por ser um estádio maior", destaca o criador do festival.

Em 2023, iniciamos o nosso projeto de expansão pelo Brasil. Então, voltamos à arena do Grêmio com sucesso e começamos a expandir para Curitiba, para não só ser o maior festival do Rio Grande do Sul, mas para já conseguir, quem sabe, dar um passo a mais e ser o maior festival do Sul do Brasil. Guillermo Ody

Público do Universo Alegria, segundo Ody, é voltado para família e tem "sua massa" variando entre as idades de 25 e 45 anos. "Tu pode dizer que isso é a grande massa, mas a música sertaneja, ainda mais quando tu tem Luan Santana, Ana Castela e Gusttavo Lima e põe um Leonardo e Bruno e Marrone, faz o fã de 5 anos que gosta da Ana e do Luan se misturar com os de 65 e 70, que gostam do Bruno e Leonardo".

60% do público é feminino. Elas vão sozinhas, com amigas ou puxando o companheiro, porque o pessoal não quer perder a festa. Acredito que é um evento família, em geral, para todas as idades. A música sertaneja traz alegria. É uma coisa pessoal, mas gosto de ver alegria, felicidade, as pessoas falando de amor, de coisas boas, sabe? O festival, além de ser uma coisa muito família, o próprio nome já diz: universo de alegria. Guillermo Ody

* O repórter viajou a Curitiba a convite da organização do festival.