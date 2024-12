Marido de Gretchen surpreende ao expor antes e depois do rosto: 'Surreal'

Esdras de Souza, 52, marido de Gretchen, 65, mostrou fotos de como era antes de passar por procedimentos estéticos nesta quinta-feira (5).

O que aconteceu

O músico fez uma montagem mostrando seu rosto antes da sua transformação. "O que acham do antes e depois?", disse ele ao compartilhar as fotos nos stories do Instagram.

Na imagem antiga, Esdras tinha mais rugas e linhas de expressão no rosto, além de pouco cabelo. Atualmente, o marido de Gretchen exibe uma pele mais lisa e o cabelo está bem maior do que no passado, em decorrência de um transplante.

O marido de Gretchen ainda compartilhou respostas dos seguidores surpresos com as mudanças que ele passou. "Surreal", comentou um perfil. "Mudança incrível. Mostra o quanto é importante ter alguém especial ao nosso lado", escreveu outro.

Eu tenho certeza que por dentro é o mesmo, mas por fora está incrível. seguidor sobre Esdras de Souza

Esdras passou por uma série de intervenções estéticas nos últimos anos. O saxofonista já fez harmonização facial, transplante capilar, um tratamento dentário e até uma harmonização no nariz.