Renata alfineta Maike sobre primeiro beijo dele no BBB 25: 'Não foi comigo'

Renata, 33, afirmou que Maike, 30, foi a primeira pessoa que ela beijou neste ano.

O que aconteceu

Conversando sobre o primeiro beijo de 2025, a bailarina confessou que o participante foi quem estreou. "Foi aqui pro Brasil todinho ver. Primeiro beijo de 2025 inaugurado com sucesso", brincou.

Rindo, Maike garantiu que o primeiro beijo deste ano também foi dado no confinamento — algo que Renata rapidamente fez questão de alfinetá-lo. "Foi, né? [...] Claro que não, né, Maike? O seu primeiro foi aqui, mas não foi comigo, não".

Após a brincadeira, Maike admitiu beijou pela primeira vez em 2025 antes de entrar no reality show. Nas primeiras semanas de confinamento, o participante também se aproximou de Giovanna, irmã de Gracyanne Barbosa, com quem viveu um brevíssimo romance antes dela ser eliminada.

