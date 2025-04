Daniele Hypolito mostra reencontro com mãe após BBB: 'Dinheiro não compra'

Daniele Hypolito se emocionou ao encontrar a mãe após ser eliminada do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A ginasta, que foi eliminada esta semana, reencontrou a mãe, dona Geni, após mais de 80 dias de confinamento. Em vídeo publicado no Instagram, Daniele e a matriarca aparecem de olhos fechados enquanto se abraçam apertado.

A ex-sister se declarou para Geni. "Posso não ter ganhado o BBB 25, mas há coisas que o dinheiro não compra: o amor e o carinho de uma mãe. A saudade aqui era gigante! Muito bom reencontrar quem a gente ama. Te amo, mãe!", escreveu, na legenda da publicação.

Daniele foi a 15ª eliminada do programa. Ela disputou o Paredão com João Pedro e Maike, e teve 50,37% dos votos.

