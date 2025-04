Ex-BBB Davi Brito diz que será pai em live: 'Papai calabreso está na área'

Davi Brito surpreendeu os internautas ao anunciar em live que será papai, nesta terça-feira (8). O bebê é fruto do relacionamento com a namorada Adriana Paula.

O que aconteceu

Ao compartilhar a live no Instagram ele escreveu: "Papai calabreso tá na área!". "Eu, Davi, como pai da criança que está vindo, não sei ainda o sexo porque vamos fazer o chá de fralda. Eu estou à disposição 100%, 100% para ajudar no que for preciso. Como desde o dia que eu descobri, eu já estou já me movimentando para poder receber", disse o baiano vencedor do Big Brother Brasil 24.

Davi não poupou elogios à amada e revelou estar focado em apoiá-la neste momento. "A gente não terminou o nosso relacionamento. Ela sumiu das redes sociais nesses dias por isso. Ela está precisando de carinho, afeto e apoio. E darei isso a ela. Estou muito feliz, de coração".