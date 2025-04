'To Be Hero X': Publicitário humilhado vira herói por acaso em anime chinês

Dei play em "To Be Hero X", sabendo nada sobre este anime, e talvez essa tenha sido a melhor decisão. Nada poderia ter me preparado para esse que foi um dos animes que mais explodiram minha cabeça nesta temporada.

Nesse anime, estamos em um mundo no qual os heróis são aclamados como se fossem influencers na nossa realidade. Quando a população confia nos salvadores, isso vai se transformando em mais poder ao herói e fazendo com que ele aumente de nível, algo que também acontece aqui com a Virgínia e o Carlinhos Maia.

A história começa quando o publicitário Lin Ling assume o posto de um famoso herói e passa a lidar com dramas envolvendo assassinatos, uma organização criminosa e —por que não?— mentir para a população usando tudo o que sabe sobre sua antiga profissão.

"To Be Hero X" é um daqueles animes sobre os quais é bom não ter muita informação da premissa, então a sinopse acima está bem simplezinha, e evitando tocar em pontos surpreendentes da história. Confesso que comecei achando que seria o enésimo anime sobre sociedade de heróis e quando me dei conta estava com o coração na mão enquanto o protagonista precisava encarar um polígrafo num programa de televisão que queria acabar com sua carreira. Foi uma inusitada mistura da ambientação de 'Tiger & Bunny' com os bastidores da fama de "Oshi no Ko".

Embora esteja sendo lançada como anime, "To Be Hero X" é uma produção multicultural. A série é um donghua (animação chinesa) produzida em parceria entre as empresas bilibili e Aniplex. A estreia mundial rolou no último dia 6 e já chamou a atenção por seu visual fabuloso, misturando animação 3D com trechos feitos em 2D. Pode dar uma desandada no decorrer da animação? Sempre dá, mas fica a minha recomendação do primeiro episódio de "To Be Hero X".

"To Be Hero X"

Onde ver? Episódios semanais na Crunchyroll (legenda e futuramente dublagem)

Primeiras Impressões: Alguns animes famosinhos da temporada

Com tanto anime estreando, como decidir o que assistir? Simples, me incumbi da tarefa de assistir à maior quantidade possível de primeiros episódios de animes da temporada e trouxe para os leitores da newsletter as primeiras impressões deles, junto de uma breve sinopse. Vamos começar com alguns dos populares:

"My Hero Academia: Vigilantes" (Crunchyroll)

Sinopse: Koichi Haimawari é um estudante universitário que vive no mundo de "My Hero Academia", mas seu poder de deslizar por superfícies é bobo demais. Mesmo assim, ele se veste com um uniforme e assume a identidade de Gentil-man, porém ele acaba se metendo em uma treta envolvendo outros heróis sem licença e tráfico de drogas.

Primeiras Impressões: Tive uma grande surpresa ao assistir a este spin-off de "My Hero Academia", porque o estúdio Bones deu uma inovada no visual. O anime segue o mesmo estilo da época que estreou, mas aqui temos algo bem moderno: "Vigilantes" brinca com grossura de traço, enquadramentos, texturas e coloca até onomatopeias de HQs. Foi uma ótima estreia e deve ser um dos destaques da temporada.

"Witch Watch" (Netflix e Crunchyroll)

Sinopse: Morihito, um descendente de oni, precisa tomar conta da atrapalhada bruxinha Nico porque uma vidente profetizou que algo terrível acontecerá a ela.

Primeiras Impressões: Sou muito suspeito para falar de "Witch Watch". Amo o trabalho do criador Kenta Shinohara e gosto ainda mais como esse anime apresenta uma estrutura próxima do meu querido "Urusei Yatsura". A cada episódio vamos acompanhar mais bagunça cometida por uma bruxa que não tem muito controle de seus poderes. Não sei vocês, mas já me ganhou totalmente.

Primeiras Impressões: Alguns animes de fantasia da temporada

Animes de fantasia estão bem populares, e claro que esta temporada trouxe alguns repletos de cenários medievais, estrutura de RPG japonês e muita magia. Confira algumas primeiras impressões sobre lançamentos do gênero:

"The Unaware Atelier Meister" (Crunchyroll)

Sinopse: Kurt Rockhans, um guerreiro de baixa autoestima e grande mana, é demitido de um grupo de poderosos heróis. Na busca por um novo trabalho, ele demonstra ter mais talento do que aparenta.

Primeiras Impressões: Está longe de ser inovador ou revolucionário, mas o anime apresenta um personagem carismático. E chega a ser um respiro, no gênero, o fato de ser uma fantasia de poder com protagonista fofo e humilde, em vez de um daqueles personagens soturnos e calculista que vemos às pencas nos animes. Ah, e já está dublado!

"The Too-Perfect Saint: Tossed Aside by My Fiancé and Sold to Another Kingdom" (Crunchyroll)

Sinopse: Neste mundo, cada cidade precisa de Santas, algo como sub-prefeitas que suprem demandas dos moradores. A protagonista é Philia, uma santa muito perfeitinha que é vendida para a nação vizinha como forma de aumentar a popularidade do rei. Agora, vamos ver como essa pobre coitada lida com isso.

Primeiras Impressões: Esse anime de longo título é uma daquelas séries que a gente não deveria fazer primeiras impressões. A trama tem potencial com uma protagonista que sofre mais do que a Juliette no BBB 21 e um par romântico com semblante de galã de novela turca, porém o primeiro episódio é basicamente uma apresentação. O problema é que o título já havia apresentado isso bem mais rápido.

Primeiras Impressões: Alguns animes meio malucos

Agora chegamos no meu grupo favorito. Amo sinopses malucas! Quanto mais absurda for a premissa, mais tenho vontade de dar play no episódio. Confira algumas doideiras que assisti nesses últimos dias:

"Catch Me at the Ballpark!" (Crunchyroll)

Sinopse: Ruriko, uma esforçada vendedora de cerveja num estádio de baseball, tenta se aproximar de Murata, um jovem adulto com fobia social que frequenta as partidas enquanto bebe uma gelada.

Primeiras Impressões: Aqui você não vai encontrar uma história contínua, são vários trechos mostrando vários aspectos de um estádio. Quando o flerte entre Ruriko e Murata dá uma cansada, o anime foca em outros funcionários. Destaque para Ai Fairouz, a Jolyne de "Jojo's Bizarre Adventure: Stone Ocean", interpretando a cervejeira.

"Please Put Them On, Takamine-san" (Crunchyroll)

Sinopse: O estudante japonês Koushi Shirota descobre o segredo de Takane Takamine, a melhor aluna da escola: ela tem o poder de voltar no tempo cada vez que tira sua calcinha ou sutiã. Ela o chantageia para que Koushi seja seu armário de lingerie particular.

Primeiras Impressões: É impossível você ler essa sinopse e achar normal. "Takamine-san" parte de uma proposta completamente absurda e promete desenvolver de um jeito ainda mais estapafúrdio. Ganha pontos por ter uma protagonista esnobe e criada com muito reforço positivo. Se a nudez não for uma questão (aqui vemos peitos e bundas com certa frequência), pode ser um anime que vai te divertir.

Primeiras Impressões bem rapidinhas (porque não tem tanto o que falar)

"Your Forma" (Anime Onegai)

Sinopse: No futuro temos robôs entre nós, e os investigadores de polícia têm acesso a vídeos em primeira pessoa da morte de pessoas. A protagonista investiga isso.

Primeiras Impressões: Não sou fã dessas coisas meio Isaac Asimov das ideias, então achei meio chato. No entanto, meu marido gosta disso e achou o anime legal, então siga seu coração.

"The Beginning After the End" (Crunchyroll)

Sinopse: Homem morre e reencarna em outro mundo como um bebê com consciência de sua vida passada. Ele começa a usar seu conhecimento para praticar magia.

Primeiras Impressões: Acho que dei play no primeiro episódio de "Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation" por acidente. Quem curte muito o gênero isekai pode assistir, mas não tem nada de novo. Pelo menos não é ruim (e ofende muito menos que "Mushoku Tensei").

Agenda: Animes chegando esta semana (calma, está acabando!)

Acredite ou não, mas ainda temos mais animes chegando nos próximos dias. Confira na nossa agendinha, lembrando que tudo está sujeito a mudanças a qualquer momento:

8 de abril

"The Shiunji Family Children" (Crunchyroll)

"Mobile Suit Gundam: GQuuuuuux" (Prime Video)

10 de abril

"A Ninja and an Assassin Under One Roof" (Crunchyroll)

11 de abril

"Teogonia" (Crunchyroll)

12 de abril

"mono" (Crunchyroll)

"Food for the Soul" (Crunchyroll)

Caramba, e ainda falta anime da temporada para analisar. Até a próxima semana, otakus!