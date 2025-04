Repórter do SBT é expulso por policiais durante reportagem ao vivo

Na manhã desta terça-feira (8), uma situação tensa chamou a atenção em um telejornal do SBT. Ao vivo, telespectadores do matinal viram um desentendimento entre a equipe de reportagem da emissora e policiais civis. Isso ocorreu durante uma das reportagens exibidas pelo Primeiro Impacto, apresentado por Marcão do Povo.

O que houve

O conflito aconteceu enquanto o repórter exibia cenas de um crime. O suspeito estava morto e uma mulher ficou ferida.

Durante a cobertura, feita pelo repórter Rodrigo Garavini, um dos policiais interrompeu a transmissão ao vivo. Visivelmente incomodado, o agente pediu que a equipe respeitasse a área do crime. "Respeita por favor, pelo menos o local", disse o agente para a equipe de TV.

Garavini tentou manter a postura ao vivo. O repórter alegou que a equipe já estava posicionada desde a madrugada. "A gente está aqui desde o início da madrugada, cobrindo o caso, não teve nenhum problema", justificou.

Mesmo após o pedido da polícia para interromper a gravação, a equipe continuou mostrando imagens do local. Em determinado momento, enquanto falava com Marcão do Povo no estúdio, o repórter foi novamente abordado pelo agente, que insistiu. "Vocês estão ao vivo? Então por favor, respeita".

Logo após o novo pedido, o repórter e o cinegrafista foram escoltados para fora da área de isolamento. Rodrigo Garavini tentou argumentar mais uma vez: "Mas, calma, por favor". O policial respondeu. "Tudo bem, mas eu preciso preservar o local".