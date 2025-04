Caldinho de rã, sem farinha: como é a dieta de Cauã Reymond para Vale Tudo

O ator Cauã Reymond, no ar atualmente em "Vale Tudo", participou hoje do Mais Você e contou sobre sua dieta inusitada.

O que aconteceu

Cauã falou sobre a rotina para seu personagem da novela das 21h. Para viver César, o ator combinou uma dieta intensa com uma rotina de exercícios físicos.

O ator diz que evita alimentos com farinha branca. "Fujo da farinha branca. Quando você tira o glúten, muitos atletas sentem a melhora da performance esportiva, isso aconteceu com o Djokovic [tenista]", contou à Ana Maria Braga.

8.abr.2025 - Cauã Reymond no 'Mais Você' Imagem: Reprodução/Globoplay

O mais inusitado da dieta, no entanto, é o caldo de rã. Segundo Cauã, o alimento é perfeito para os dias de imunidade baixa.

Comecei a tomar um caldinho de rã. Quando minha imunidade está baixa, eu tomo o caldo de rã duas vezes e o suco verde duas vezes. A maioria das vezes é uma só, de noite, mas quando é uma situação em que viajei muito, gravei até tarde e tenho trabalho de manhã, dou uma reforçada. Cauã Reymond

Para o café da manhã, o ator prefere algo mais leve. Segundo Cauã, apesar da dieta restrita, ele segue à risca. "É intensa, mas é leve. Sou bem disciplinado. Acordo, tomo uma colherzinha de geleia real, um suco verde, frutas, às vezes um iogurte, e depois um ovo mexido, com mais claras do que gemas, com abacate", conta.