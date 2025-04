Hugh Grant diz que agentes de imigração foram 'perturbadores e invasivos' com seus filhos

Hugh Grant usou suas redes sociais na última sexta-feira, 4, para relatar uma experiência "perturbadora e invasiva" no controle de imigração do Aeroporto de Heathrow, em Londres.

O ator viajava com sua mulher, Anna Eberstein e seus filhos, que foram abordados por agentes de imigração de maneira ofensiva, segundo ele.

"Acabei de passar por Heathrow com minha mulher e filhos. Todos temos o mesmo sobrenome [Grant] nos passaportes. O agente de imigração puxou conversa com meus filhos e depois sussurrou para eles: ‘Esses são seus pais mesmo?‘. Invasivo, ofensivo e perturbador", disse no X (Antigo Twitter).

Após a declaração de Grant, um porta-voz do Aeroporto de Heathrow disse à People que os agentes de imigração fazem parte da Border Force, órgão do Ministério do Interior do Reino Unido, e não do aeroporto.

O site oficial da Border Force diz que esse tipo de questionamento faz parte de um protocolo para quando os agentes tem dúvidas sobre a relação entre adultos e crianças.

Hugh Grant tem cinco filhos. Tabitha Xiao, de 13 anos, e Felix Chang, de 11, são frutos do relacionamento do ator com Tinglan Hong. Com sua atual mulher, Anna Eberstein, ele é pai de John Mungo, de 12 anos, Lulu Danger, de nove, e Blue, de seis.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais