Harry e William se separam em tributos à princesa Diana em evento; entenda

Os príncipes William, 42, e Harry, 40, fizeram homenagens separadas à mãe, princesa Diana, em uma premiação que leva o nome dela nesta quinta-feira (5).

O que aconteceu

Os dois irmãos, que têm uma relação difícil, enviaram mensagens separadas para celebrar a 25ª edição do The Diana Award. Os filhos do rei Charles 3º criaram o prêmio há 25 anos para reconhecer jovens que "têm o poder de mudar o mundo".

Harry gravou um vídeo falando sobre Diana para a cerimônia. "A crença da minha mãe no poder de jovens promoverem mudanças positivas continua a me inspirar", disse ele, segundo a revista People. O duque de Sussex apareceu ao lado de duas ganhadoras do prêmio.

Não importa os desafios que enfrentemos, sejam as mudanças climáticas, saúde mental ou injustiças sistêmicas, o legado dela e os esforços de jovens para inspirar ações no mundo me enchem de esperança. Príncipe Harry

William fez uma homenagem separada do irmão, mandando apenas uma carta. "Minha mãe, em cuja memória vocês recebem esse prêmio hoje, estaria imensamente orgulhosa de vocês", escreveu o príncipe, enaltecendo a bondade e compaixão dos premiados.

Nesse ano especial do aniversário de 25 anos do Diana Award, é maravilhoso ver jovens de todo o mundo sendo reconhecidos. Príncipe William

William e Harry vivem uma crise familiar desde que o irmão mais novo decidiu se afastar da família real. A última vez que eles se encontraram foi em agosto, durante o velório de um tio, mas pessoas próximas confirmaram que eles não interagiram e o climão tomou conta do ambiente.