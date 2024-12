Queda do WhatsApp e Instagram: as maiores 'dores de cabeça' do país no ano

Quer ver um brasileiro reclamar? Basta tirar o acesso a uma rede social famosa. Esse poderia ser um resumo do ranking do DownDetector, serviço que monitora a queda de vários serviços online. Das dez principais quedas, oito são referentes a redes sociais, com predominância do WhatsApp e do Instagram.

O ranking, divulgado nesta terça-feira (3), reúne as principais notificações de usuários sobre queda de serviço. Dados foram compilados até o fim de outubro.

O dia de maior registro de incidentes no ano foi uma queda do WhatsApp ocorrida em 3 de abril. Neste dia, segundo o DownDetector, foram quase 200 mil notificações em um período de 24 horas.

A instabilidade no serviço de mensagem o tirou do ar tanto em celulares quanto na web. Na ocasião, alguns usuários disseram que até recebiam mensagens, mas que não conseguiam enviar textos. Naquele dia, o próprio WhatsApp reconheceu que "algumas pessoas estavam enfrentando problemas".

Ainda que o aplicativo de mensagens fique em primeiro no ranking, a rede que mais aparece no top 10 do DownDetector é o Instagram. O aplicativo gerou quatro ocorrências, em datas variadas, somando quase 180 mil notificações ao todo.

Fora do mundo das redes sociais, o ranking traz ainda um incidente do Nubank, no mês de setembro, com quase 60 mil notificações, e uma instabilidade na rede da Claro, no fim de agosto, com cerca de 21 mil notificações.

DownDetector: Quedas de serviço com maior nº de notificações no Brasil

03/04/2024 - WhatsApp - 196.575 notificações em um dia 05/03/2024 - Facebook - 109.426 notificações em um dia 05/03/2024 - Instagram - 107.805 notificações em um dia 25/09/2024 - Nubank - 59.452 notificações em um dia 27/06/2024 - WhatsApp - 30.915 notificações em um dia 17/02/2024 - Instagram - 29.452 notificações em um dia 15/05/2024 - Instagram - 21.076 notificações em um dia 30/08/2024 - Claro - 20.991 notificações em um dia 31/08/2024 - X (Twitter) - 20.862 notificações em um dia 22/03/2024 - Instagram - 19.524 notificações em um dia

DownDetector : Quedas de serviço com maior nº de notificações no mundo

Ao nível mundial, o incidente com o maior número de reclamações foi uma queda no Facebook em 5 de março, que somou 11,1 milhões de notificações. No mesmo dia, houve também instabilidade em outros produtos da Meta, como o Instagram (3,3 milhões de notificações) e Facebook Messenger (760 mil).

Na sequência da lista, vem o problema com a Crowdstrike, uma empresa de segurança cibernética, cuja atualização prejudicou computadores com o sistema Windows, afetando aeroportos, bancos e empresas de mídia de vários países do mundo.

Veja o ranking

05/03/24 - Facebook - 11,1 milhões 19/07/24 - Crowdstrike - 5 milhões 22/02/24 - AT&T - 3,4 milhões 05/03/24 - Instagram - 3,3 milhões 30/09/24 - Verizon - 2,4 milhões 03/04/24 - WhatsApp - 2 milhões 02/07/24 - Xbox Live - 1,2 milhão 30/09/24 - Playstation Network - 1,1 milhão 05/03/24 - Facebook Messenger - 760 mil 20/06/24 - Roblox - 620 mil

Como funciona o DownDetector

A empresa diz que monitora redes sociais e agrega reclamações de usuários. Os problemas reportados são validados (em sua página de ajuda, o DownDetector diz verificar se reclamações de queda procedem) e conforme o incidente atinge determinado nível de notificações, ele é classificado como tal