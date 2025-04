'Não quero spoiler': 'Vale Tudo' leva espectador de volta à TV aberta

Após "Mania de Você", que afastou parte do público do horário nobre da Globo, o remake de 'Vale Tudo' dá sinais de estar reconquistando os telespectadores da novela das nove.

A audiência de 'Vale Tudo'

Com quase três semanas no ar, "Vale Tudo" é um sucesso nas redes sociais. Quase que diariamente, a novela e o nome de alguns personagens ficam entre os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter). Além disso, o perfil de Maria de Fátima (Bella Campos) no Instagram já soma quase 300 mil seguidores em menos de um mês.

No Globoplay, o remake tem ficado no topo dos conteúdos mais assistidos. Além disso, a estreia da nova versão, fez "Vale Tudo" de 1988 também entrar para a lista dos mais vistos no serviço de streaming.

Falando em TV aberta, a história escrita por Manuela Dias teve uma primeira semana com média de 22,1 pontos em São Paulo. No mesmo período, "Mania de Você" marcou 21,7. O que a princípio parece um crescimento discreto, na verdade revela que as pessoas estão, mesmo que aos poucos, voltando a assistir o horário das nove das novelas globais.

Já na segunda semana, "Vale Tudo" apresentou crescimento de audiência na média nacional. Entre 7 e 12 de abril, a novela marcou média de 23 pontos com 39% de participação, um crescimento de 5% (+1 ponto) em relação à semana de estreia.

Entre as praças que mais cresceram no período na comparação com a primeira semana, estão Campinas (20% ou +3 pontos); Curitiba (8% ou + 2 pontos); Goiânia (7% ou +1 ponto), Florianópolis e Vitória (6% ou + 1 ponto). No acumulado das duas primeiras semanas, a novela teve um crescimento de 10% (+ 2 pontos) de audiência em relação a "Mania de Você".

Segundo informações da coluna Outro Canal, do jornal Folha de São Paulo, "Vale Tudo" também tem trazido um público jovem para a frente da televisão. A novela foi programa da TV aberta mais visto por adolescentes entre 12 a 17 anos em seus primeiros capítulos.

'Novela de altíssima qualidade' faz público voltar para frente da TV

Para o designer gráfico Tiago Araújo, 33, esse é o retorno às novelas do horário nobre na TV aberta desde "Pantanal", em 2022. "Depois, as outras produções, até tentei ver o primeiro capítulo, mas não tive mais interesse".

Apesar de, nesse meio tempo, ter acostumado a maratonar novelas no streaming, como "Todas as Flores" (Globoplay) e "Beleza Fatal" (Max), ele voltou a ficar ansioso por assistir a cada capítulo de "Vale Tudo" em seu horário de exibição na Globo. "Acredito que a ansiedade por mais capítulos me faz querer ver na hora e com todo mundo nas redes sociais. Mesmo sendo um remake e já ter assistido a versão original, não quero pegar spoiler nas redes".

Silvana Ramos, 72, e Ana Beatriz, 34, são mãe e filha que desde sempre acompanham novelas juntas. Depois de algum tempo apenas maratonando clássicos no Globoplay, elas voltam à TV aberta para assistir diariamente a nova versão de "Vale Tudo".

Em 2022, com o fim de 'Pantanal', não nos interessamos em assistir sua sucessora no ar e, assim, começamos um novo hábito: assistir a novelas antigas no Globoplay. Nesse momento, em vez de acompanharmos as tramas que estavam no ar, fizemos pequenas maratonas, em que assistíamos 3 ou 4 capítulos por dia. A expectativa gerada pelo remake de 'Vale Tudo' fez com que voltássemos a ter o hábito de assistir no horário da TV aberta.

Ana Beatriz, revisora de textos, 34

Para elas, que até "Pantanal", em 2022, acompanhavam todas as novelas do horário nobre da Globo, apenas uma trama de altíssima qualidade as faria voltar para o antigo hábito e deixar as maratonas do Globoplay de lado. "Como a novela sempre fez parte da rotina da nossa casa, queremos ter a experiência de assistir no horário que passa em vez de esperar acumular capítulos para assistir no Globoplay. Apenas um remake de um grande clássico ou uma novela de altíssima qualidade nos faria voltar a acompanhar na TV aberta".

A recepcionista Priscilla Fernandes, 47, acompanha diariamente também "Garota do Momento", atual novela das seis da Globo, mas no Globoplay. "A novela das seis estou em horário de trabalho, aí assisto no aplicativo. 'Vale Tudo' é em um horário que estou em casa mais tranquila".

Porém, ela não tem problemas em perder capítulos de "Vale Tudo" na Globo, e assim mescla entre a TV aberta e o streaming. "Não preciso mexer na minha rotina para assistir na TV aberta, se eu não conseguir assistir no horário da Globo, vejo uma outra hora no Globoplay".