De novela bíblica a foto sem camisa: quem é suposto affair de Ana Castela

Ana Castela, 21, foi flagrada curtindo um dia de praia ao lado do ator Matheus Fagundes, nos Estados Unidos. A cantora está em Miami, na Flórida, e aproveitou a folga com o suposto affair.

Quem é o rapaz

Matheus tem 27 anos e nasceu em São Paulo. Ele mora em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Ator participou de produções na televisão, a exemplo de "A Lei do Amor" (Globo), "Jesus" (Record) e "As Aventuras de Poliana" (SBT).

Ele também coleciona trabalhos no cinema: "Bicho" (2008), "Ernesto no País do Futebol" (2009), "2 Coelhos" (2012), "Ausência" (2015), "Predestinado: Arigó e o Espírito do Dr. Fritz" (2022).

Rapaz também é influenciador digital. O artista acumula mais de 112 mil seguidores só no Instagram. Ele compartilha, entre outras coisas, detalhes da rotina, estilo de vida, moda e fotos de viagens.