Davi Brito diz que sua assessoria é 'melhor' que a fornecida pela Globo

Davi Brito, 22, afirmou que sua atual assessoria de imprensa "é melhor" que a equipe fornecida pela Globo após sua vitória no BBB 24.

O que aconteceu

Brito reconheceu que assessoria da Globo "é forte", mas ponderou que a contratada por ele é mais qualificada. "Eu também tenho uma assessoria e ainda melhor que a da Globo", disse ele em entrevista ao jornalista Leo Dias, após ser questionado se sentiu que a emissora lhe "virou as costas" e deu preferência à Beatriz Reis, a Bia do Brás.

Nesse momento, o baiano disse não ter sentido que foi preterido pela Globo. "Logo que eu saí do Big Brother, tive um contrato de seis meses... Mas não deram as costas para mim, eles me deram um documentário no Globoplay. E após acabar o contrato eu decidi não renovar para seguir os meus próprios caminhos".

Ele pontuou que está satisfeito com a assessoria contratada para lhe auxiliar. "Toda assessoria cobra uma porcentagem de 20 a 30% em cima de publicidades feitas por seus agenciados. E quando eu saí [da Globo], saí de vez e corri atrás de outra assessoria aqui fora, que está me ajudando muito com contratos publicitários".

Davi Brito chegou a ter a irmã, Raquel, como sua assessora após o BBB 24. Posteriormente, na medida em que se envolvia em polêmicas, o baiano contratou uma equipe profissional para administrar sua carreira.