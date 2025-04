Linn da Quebrada reaparece após internação em clínica de reabilitação

Linn da Quebrada, 34, reapareceu nas redes sociais, após voltar a ser internada em uma clínica de reabilitação para cuidar de sua saúde mental — a artista havia sido internada em junho passado.

O que aconteceu

Cantora exibiu um vaso de flores, em vídeo no Instagram, e publicou uma foto cuidando das tranças no cabelo. Os registros foram publicados hoje no Instagram.

Em março, ela cancelou a agenda de trabalhos e anunciou a segunda internação em menos de um ano. Por meio de nota, a assessoria de Linn informou que ela "tem enfrentado desafios relacionados à saúde mental, o que resultou no abuso de substâncias e no agravamento da depressão".

Linn reaparece após segunda internação para cuidar de saúde mental Imagem: Reprodução/Instagram/@linndaquebrada

Linn tem recebido "o apoio necessário de pessoas próximas, de sua equipe e de profissionais especializados, priorizando seu processo de recuperação e fortalecimento."

Pedimos a todos, especialmente aos fãs e à imprensa, que respeitem sua privacidade e ofereçam o espaço necessário para que ela possa se dedicar totalmente a esse processo. Agradecemos o carinho, a compreensão e o apoio contínuo de todos. Equipe de Linn

Assessoria também negou que Linn tenha sido vista na cracolândia, área do centro de São Paulo frequentada por usuários de drogas. "A informação que Linn foi ou teria sido vista na cracolândia não é verídica e possui um caráter tendencioso."