Albert repete punição em A Fazenda 16 e treta com Yuri: 'Nojento'

Albert causou uma punição na madrugada de quarta-feira (4) na sede de A Fazenda 16 (Record) e discutiu com Yuri.

O que aconteceu

Albert usou o banheiro da sede, o que é proibido aos que estão na Baia. O peão já havia causado uma punição pelo mesmo motivo na segunda-feira (2).

Agora, a punição deixou a casa 48 horas sem academia.

Yuri ironizou o peão após o anúncio. "A gente te perdoa, tá, Albert? Poderia ter humildade de, pelo menos, pedir desculpas. 'Foi eu mesmo e f*da-se'. Tem que pedir desculpas."

Albert o rebateu. "Você acabou de ler e eu sempre falo 'desculpas para todo mundo'. Eu acabei de falar e vocês não estavam aqui dentro. Padrão muito alto o negócio."

Yuri o retrucou. "Não é padrão muito alto. É o que tu exige. Não sei quem tomou e tu falou 'é, porque não sei quantos dias e tá tomando punição'. Já é a segunda que tu toma nessa semana. Não pede nem uma desculpa."

O fazendeiro saiu da sala xingando o empresário. "É muita palhaçada esse cara, mano! Muita palhaçada! Cara hipócrita, nojento! Acha que é o Deus que não precisa pedir desculpa, não precisa fazer nada."

