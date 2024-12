'A gente ama samba': Thiaguinho canta para 5.500 pessoas com deficiência

No domingo (1º), o cantor Thiaguinho trouxe a sua alegria e ousadia para a Festiva — Festa Inclusiva na Expo Barra Funda, em São Paulo. Esta 3ª edição do evento faz parte das ações da Prefeitura de São Paulo para o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, comemorado nesta terça-feira (3).

Thiaguinho canta na Festiva - Festa Inclusiva, em São Paulo, no domingo (1º) Imagem: Divulgação

O que aconteceu

A artesã Rosângela de Jesus, 51, trouxe a filha Esther, com paralisia cerebral, para o primeiro show da vida da garota. "É legal ter mais acesso para pessoas com deficiências nos shows 'convencionais', mas os shows como esse de hoje atendem todas as nossas necessidades. E são muitas adaptações para a gente realmente ter conforto, entende?", explica Rosângela.

Eu acho que precisamos de mais festas inclusivas todos os meses. A gente ama samba, e é uma alegria ter condições de ver um show do Thiaguinho. Rosângela de Jesus

Rosângela e sua filha Esther têm um dia de pagode com o Thiaguinho Imagem: Alexandre de Melo/UOL

De acordo com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED), a Festiva 2024 atraiu 5500 pessoas. Elas foram atendidas com diversos equipamentos de adaptação e profissionais especializados:

Intérpretes de Libras nos palcos, telões e profissionais disponíveis no local;

Cabine de áudio descrição para pessoas com deficiência visual;

Sala de descompressão para pessoas com transtorno do espectro autista (TEA);

Fones abafadores para pessoas com TEA;

Guias intérpretes;

Acesso para cadeirantes;

Posto de atendimento.

Distribuição de fones abafadores para pessoas com TEA Imagem: Alexandre de Melo/UOL

Priscila Ferreira, 40, também trouxe a filha Ana Sara, 9, para curtir o pagode; Sara tem paralisia cerebral. A mãe diz que teve facilidade para deslocar a cadeira de rodas pelo local.

Essa festa é inclusão e socialização. Para quem cuida, especialmente as mães, é a chance de curtir junto. Priscila Ferreira

'É um dia especial também para as mães', diz Priscila que acompanha Ana Sara Imagem: Alexandre de Melo/UOL

Ela conta que tem uma síndrome rara chamada cutis laxa, que reduz a elasticidade da pele. Em decorrência da doença, Priscila teve uma gravidez com problemas cardíacos e, por isso, Sara nasceu com paralisia cerebral.

Priscila e Rosângela foram avisadas sobre o evento pelo Núcleo Assistencial Brasilândia (NAB). "Nós somos muito unidas e amamos o samba. É uma alegria a gente estar juntas nessa festa", diz. A Festiva contou com a participação de diversas entidades ligadas às pessoas com deficiência.

União de torcidas

Houve família vestida com camisetas do Corinthians feitas pelo grupo Autistas Alvinegros. O pequeno Davi, 7, estava acompanhado dos pais, Rafaela Amorim, 38, e Leandro Gouveia, 44.

Família Autista Alvinegros unida no show com área para TEA Imagem: Alexandre de Melo/UOL

Os Autistas Alvinegros desenvolvem atividades culturais nos museus, teatros e especialmente nos estádios, mas não é fácil ir em shows com áreas apropriadas para TEA. Por isso, a festa inclusiva é importante. Rafaela Amorim

Grupos de apoio a pessoas com o transtorno do espectro autista (TEA) ligadas ao Corinthians, São Paulo e Palmeiras estiveram na festa de inclusão Imagem: Alexandre de Melo/UOL

Ousadia & Alegria

Thiaguinho trouxe o projeto "Tardezinha", em que ele canta grandes sucessos do samba e pagode brasileiro. O ex-cantor do grupo Exaltasamba enfileirou hits como "Falta Você", "Caraca, Muleke", "Ponto Fraco", "Desencana", "Deixa Tudo Como Tá".

Além do prefeito Ricardo Nunes, estiveram no evento Silvia Grecco, secretária municipal da Pessoa com Deficiência, Regina Santana, secretária municipal de cultura de São Paulo, e outras autoridades do município.