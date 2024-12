PM divulga imagens de resgate de repórter da Band que se perdeu em trilha

A Polícia Militar do Estado de São Paulo divulgou imagens do resgate do repórter Lucas Martins, da Band, e de três amigos neste domingo (1º).

O que aconteceu

O grupo ficou perdido em uma trilha pela Estrada do Pilaca, entre as cidades de Juquitiba e Itanhaém, no litoral de São Paulo. A esposa de um deles ficou preocupada com a falta de contato e procurou a polícia.

Após oito horas de buscas, os policiais encontraram o grupo próximo à margem do rio Juquiá. Segundo informações da PM, os agentes desceram até a mata com o uso de um guincho elétrico e conseguiram içar os trilheiros até um helicóptero.

Nenhum dos envolvidos ficou gravemente ferido. Todos os integrantes do grupo sofreram apenas alguns arranhões por conta da vegetação local. Passado o resgate, eles se encontraram com seus familiares e foram atendidos por equipes do Corpo de Bombeiros.

As vítimas relataram à polícia que se perderam após alterar o percurso da trilha. Eles disseram ter encontrado algumas dificuldades durante a rota e não conseguiram localizar novamente o ponto em que deveriam seguir.

Splash entrou em contato com Lucas, que confirmou que todos estão bem. "Resgatado e a caminho de casa! Todos em plena saúde!", disse ele.

A Band também se manifestou e agradeceu o trabalho das equipes no resgate. "Graças aos esforços de todos os envolvidos, o profissional e outros três amigos foram localizados, resgatados e passam bem. A Band manifesta toda a gratidão aos agentes que atuaram incansavelmente para garantir um desfecho positivo", afirmou a emissora em nota.