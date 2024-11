Leão: É de Casa virou 'porto' e mandar Thiago Oliveira para BBB é sacanagem

O colunista Leão Lobo disse que o É de Casa, da Globo, virou uma espécie de "porto" na programação da emissora e algo que nunca deu certo. A avaliação foi feita pelo jornalista durante participação no Splash Show, do Canal UOL.

A gente não reconhece a nossa casa naquele programa, porque a gente vê aquele programa e fala assim, 'mas que casa é essa?'. Porque é uma casa que a gente nunca acolheu, que nunca deu certo. Ele está lá na grade porque a Globo não tem outra coisa para pôr na manhã de sábado. Os apresentadores são chatos. O programa parece que virou um 'porto': o que a Globo não sabe onde colocar, põe lá. É uma chatice.

Leão Lobo

O jornalista também criticou a emissora pelo pouco aproveitamento de Thiago Oliveira, um dos apresentadores da atração. Ele será transferido para apresentar os flashes do BBB 25 nos intervalos ou ao longo da programação.

Um apresentador que acho talentoso é o Thiago Oliveira. Eu o achava ótimo no esporte, foi meu colega inclusive numa outra emissora [TV Gazeta de São Paulo], o chamaram para fazer entretenimento na Globo e o puseram no É de Casa. E trabalhar no É de Casa é o mesmo que trabalhar na Record. Agora vão tirá-lo do programa e vão jogá-lo como repórter do BBB. Repórter do BBB! Acho uma sacanagem, porque o Thiago é um rapaz lindo, talentoso... Fica parecendo com a história da Eliana, que eles não sabem onde pôr, então eles põem lá.

Leão Lobo

Thiago fará os boletins diários ao lado de Bia do Brás, ex-participante do reality show e agora influenciadora. O BBB 25 tem previsão de estreia para janeiro.

Mudanças à vista

Para 2025, a Globo deve promover uma série de mudanças na sua grade de programação aos sábados: uma delas será o lançamento do Bom Dia Sábado, novo telejornal que será comandado por Sabina Simonato e Marcelo Pereira, segundo apurou a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo.

Com isso, o tempo de duração do matinal É de Casa deve diminuir.

Assista ao Splash Show na íntegra:

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso