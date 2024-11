A Fazenda: Sacha e Sidney discutem sobre grupos: 'Soberano de nada'

No quarto após a 10º roça de A Fazenda (Record), Sidney e Sacha discutiram sobre a estratégia de criar grupos dentro de um reality.

O que aconteceu

Enquanto Sidney, Vanessa, Flora e Albert discutiam se ainda existe uma aliança de "grupo" entre eles, ator avalia que "grupos" são para peões que querem se esconder do jogo. "Papo de grupo, para mim, é para quem quer fazer cena 'eu sou o líder do grupo, eu coordeno o grupo, sou muito inteligente, eu falo e todo mundo me obedece' ou para quem quer se esconder no jogo", dispara o ex-Global.

"Você tá querendo dizer que estou querendo fazer cena ou me esconder?", questiona Vanessa.

"Não estou querendo dizer nada. Quando eu quiser dizer alguma coisa, eu digo 'Vanessa'", responde Sidney. "O problema aqui dentro é esse. Tudo é o coletivo, tudo são 11 pessoas, 10 pessoas."

Gente, as pessoas têm nome, CPF, individualidade, personalidade. Eu nunca fiz essa escolha. Eu briguei com Larissa por causa de grupo, discuti com Yuri lá atrás porque falava 'vocês, todo mundo' e discuto a todo momento com a Luana, já falei pro Sacha quando ele falou que 10 pessoas bateram palma pra ele.

Enquanto falava, Sacha entra no quarto e entende algumas falas como indiretas. "Então eram 8?", responde Sacha. "Vocês não são um grupo? É isso?"

"Não quero dizer nada, porque nem te devo satisfações", dispara Sidney.

"Então não fala comigo!", diz Sacha. "Você tá falando que negócio de grupo é o cara que é inteligente. Tá falando de mim, né?"

"Você que tá olhando para minha cara aí", continua Sidney. "Se a carapuça serviu pra você. O que é óbvio pra você pode não ser óbvio pra mim. Ai, Sacha, fala com minha mão, soberano de coisa nenhuma!"

"Agora que tá todo mundo saindo, vocês não têm grupo", finaliza Sacha.