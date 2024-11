Nego do Borel troca socos na rua, é contido por PMs e vai para a delegacia

Nego do Borel, 32, trocou socos com um homem em uma rua no Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (24), precisou ser contido por policiais e foi parar na delegacia.

O que aconteceu

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o cantor aparece trocando socos com um homem não identificado. Em determinado momento, policiais aparecem no local para conter a confusão, com sprays.

Imagens da briga de Nego do Borel no Rio de Janeiro Imagem: Reprodução/Twitter

Em seu perfil no Instagram, Nego do Borel comentou o ocorrido. "As pessoas estão confundindo as coisas, não dá para tolerar tudo. Infelizmente hoje de manhã tive um probleminha com um cidadão que me deu um soco por trás."

e meu marido que é motorista de app e pegou um passageiro que do nada caiu na porrada com o nego do borel, parece que Nego bateu no carro onde o amigo dele tava e ele foi lá chamar pro fight em defesa do amigo o RJ não é para amadores meus amigos pic.twitter.com/TVc3TVZxis -- Denise (@thenaise_) November 24, 2024

O cantor disse ser contra violência, mas avisou que não vai "apanhar e ficar calado". "Não quero e sou contra qualquer tipo de violência, já falei que lugar de luta é no ringue, o meu mestre me educa muito bem e me ensina cada dia mais, mas tem hora que não dá para ficar 'abaixo a cabeça' sempre."

Situação muito chata, mas chega de apanhar e ficar calado.

Nego do Borel

Nego do Borel explica briga com homem em rua do Rio de Janeiro Imagem: Reprodução/Instagram

A Splash, a Polícia Civil do Rio disse que Nego do Borel e o outro homem envolvido na briga foram para a 15ª DP da Gávea. Eles preferiram não registrar a ocorrência e não disseram o motivo da briga aos policiais.

Já a Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que, na manhã de domingo, policiais militares da 1ª Companhia Independente da Policia Militar presenciaram uma discussão durante patrulhamento na Lagoa. De acordo com a unidade, os homens foram encaminhados para a 15ª DP.